Mainzer Barkeeper ist der beste Freestyle-Mixer Deutschlands

Barkeeper Hüseyin Kirac aus Mainz feierte den Titel bei der Deutschen Cocktailmeisterschaft 2012 in der Kategorie Freestyle/Flairtending. Der Sieger beeindruckte die Jury mit seinem Drink "Passion for Poison", einer Kombination aus Cocktailkreation und spektakulären Showmixelementen, wie die Deutsche Barkeeper-Union am Dienstag in Leipzig mitteilte.

Caipirinha ist out, die Zugabe von Kräutern und Gewürzen hingegen im Trend. Bei der Cocktailmeisterschaft in Leipzig kreieren die besten Barkeeper Deutschlands völlig neue Geschmackserlebnisse. Die Jury begeisterte neben Markus Kern (30) aus Hessen, dem besten Cocktailmixer 2012, vor allem Hüseyin Kirac im Freestyle. Der Barkeeper ("Star Coffee") startete bei der DM für Hessen.

Nebelschwaden steigen auf. Über den Glasrand, der mit roten Zuckerkristallen gespickt ist, bahnen sie sich ihren Weg direkt vors Gesicht von Heinz-Detlef Fritz. "Na, auf den ersten Blick macht das doch schon richtig was her", sagt Fritz, während er das gelb-rote Cocktailgemisch mit der linken Hand hin- und herschwenkt, um die Trockeneiswürfel darin zu begutachten. Mit der rechten Hand angelt er sich derweil den nächsten Bewertungsbogen.

36 Kreationen im Wettbewerb

Bei der Deutschen Cocktailmeisterschaft in Leipzig musste das Jury-Mitglied 36 Kreationen einem Geruchs- und Geschmackstest unterziehen, um so den besten Barkeeper Deutschlands zu ermitteln. Ohne Trockeneis, dafür aber mit einer Mischung aus Licor 43, Wermut, Whisky und Johannisbeer-Marmelade setzte sich am Ende Markus Kern aus Neuberg (Main-Kinzig-Kreis) durch. Dabei hatte der 30-Jährige mit einem Handicap zu kämpfen: Kurz vor der Meisterschaft brach er sich bei einem schweren Unfall einen Arm, so dass am Abend ein Freund die Mixtur shaken musste.

Dass zum Cocktailmixen auch immer ein Schuss Spektakel gehört, stellten am späten Abend dann die sogenannten Flairtender unter Beweis. Angefeuert von dröhnenden Beats der Musik und dem johlenden Publikum wirbelten sie minutenlang bis zu sechs Flaschen und Shaker gleichzeitig durch die Luft, um dann nur wenige Zentiliter des hochprozentigen Inhalts in die Gläser zu füllen. Bester Akrobat des Abends und damit neuer Deutscher Meister wurde Hüseyin Kirac. Dass es seinen Job versteht, hat Kirac schon beim Gewinn des Vorentscheids in Stuttgart gezeigt: {htmlelement}

Der Mainzer und Kern gehen nun im kommenden Jahr bei der Cocktailweltmeisterschaft in Prag für Deutschland an den Start.

Aktuelle Cocktail-Trends

Neben klassischen Cocktail-Bestandteilen wie Rum, Limetten und Sahne sind in den vergangenen Jahren viele alternative Zutaten hinzugekommen. "Mit einem Caipirinha locken Sie heute keinen mehr an", sagt Fritz. Die Klassiker seien zwar noch aktuell, würden aber zunehmend mit Kräutern und Gewürzen verfeinert oder um neue Produkte namhafter Spirituosen-Hersteller ergänzt.

"Die neuesten Trends gehen von New York nach London und landen dann auch in Deutschland", erklärt Ulf Neuhaus, Präsident der Deutschen Barkeeper-Union (DBU), die die Cocktailmeisterschaft veranstaltet. Der trendige Cuisine-Style, also die Zugabe von Kräutern und Gewürzen aus der Küche, sei aber fast schon wieder vorbei, meint er.

Und doch gleicht der Vorbereitungsraum hinter der Bühne, auf der die Teilnehmer vor Publikum ihre selbst entworfenen Cocktails mischen, einem Kräutergarten. Neben Rosmarin und Basilikum, zupfen die Barkeeper hier auch Blütenblätter, um ihre Gläser zu dekorieren. dpa