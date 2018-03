Mainz wie es lärmt und kracht

Lärm ist Stress. Lärm macht krank. Lärm ist Terror. Lärm ist Folter – deshalb verkündeten zum 15. Internationalen Tag des Lärms alle Bürgerinitiativen gegen Lärm ein "akustisches Manifest".

Lärm ist Lärm. Er macht krank, egal aus welcher Quelle. Diese Karte zeigt die Mainzer Belastungsschwerpunkte durch Straßenlärm. In den blauen und dunkelroten Bereichen ist es am lautesten, in den grünen am leisesten. Grafik: Stadt Mainz

Mainz – Lärm ist Stress. Lärm macht krank. Lärm ist Terror. Lärm ist Folter: egal ob von Flugzeugen, Eisenbahnzügen, Lastwagen, Autos, Baustellen, am Arbeitsplatz oder durch nervige Klingeltöne bis hin zur Dauerbeschallung durch I-pod-Knöpfe in Kinderohren.

Deshalb verkündeten zum 15. Internationalen Tag des Lärms am 25. April alle Bürgerinitiativen gegen Lärm ein gemeinsames "akustisches Manifest": Flug-, Bahn- oder Straßenlärm, Lärm am Arbeitsplatz oder in Klassenzimmern sind so untrenn- wie untragbar. Recht auf Ruhe, Schlaf und Gesundheit seien Grund- und Menschenrecht.

Angeschlossen haben sich das Bürgernetzwerk Pro Rheintal gegen den Zuglärm im Mittelrheintal, der Verein für ein Lebenswertes Mainz und Rheinhessen, die Initiative gegen Fluglärm Rheinhessen sowie die Initiative gegen Fluglärm Mainz-Oberstadt.

Die Mainzer Umweltdezernentin Katrin Eder unterstützt das und verweist auf besonders lärmschutzwürdige Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime. Auch soll es künftig mehr Umwelt- und Antilärm-Pädagogik an Mainzer Schulen und Kindergärten geben, um gerade Kinder gegen Krach in all seinen Erscheinungsformen zu sensibilisieren.

Der Fluglärmmediziner und Professor Eberhard Greiser: "Die Trennung von Flug- und Straßenlärm ist aus medizinischer Sicht Unsinn." Jeder Lärm mache krank. Greiser hat im Auftrag des Bundesgesundheitsamt in Studien rund um den Flughafen Köln-Bonn nachgewiesen: Lärm und Schlafentzug erhöhen das Krebsrisiko insbesondere bei Frauen, das Diabetesrisiko, führen zu Blutdruckanstieg, damit zu Herzinfarkt und Schlaganfall, zu psychischen Defekten, Depressionen, Wahnvorstellungen. Lärm greife außerdem das Immunsystem an – alles wissenschaftlich hieb- und stichfest. Greiser: "Das Bundesgesundheitsamt hat diese Zusammenhänge längst anerkannt. Zweifel daran gibt es nur noch von Gutachtern, die von Flughafenbetreibern bezahlt werden."

Frank Gross, Vorsitzender des Bürgernetzwerks Pro Rheintal: "Das Bundesemissionsschutzgesetz geht aufs Jahr 1974 zurück. Es herrscht gesetzgeberische Abstinenz", man habe es "schleifen lassen, statt zu aktualisieren." Die Menschen zahlen, nicht die Verursacher, gibt er zu bedenken.

Greiser prophezeit durch Krankheitsausfälle Hunderte Millionen Euro an Sozial- und Gesundheitskosten für die kommenden zehn Jahre. Es müsse allein schon im ökonomischen Eigeninteresse des Bundes und der Länder liegen, das zu verhindern, um die "Ressource Mensch" zu schonen. Die Emissionsschutzgesetzgebung endlich zu aktualisieren und den modernen Erkenntnissen anzupassen obliege nun der Bundesregierung. Das Manifest gegen Lärm solle ein Signal für den bundesweiten, europaweiten Zusammenschluss aller Anti-Lärm-Initiativen sein, so die Vertreter der Initiativen und der Lärm-Professor. Es gehe jetzt bundesweit an alle Initiativen und Medien. In dem Papier heißt es etwa: "Die Verkehrsplanung ist Dienerin des Fetischs Mobilität. Auf ihrem Altar wird die Freiheit des Menschen geopfert. Lärmcanyons zerschneiden das Land. Lärmschutzfenster machen unsere Häuser zu Gefängnissen. Befreit den Menschen aus der Sklaverei kapitalistischer Bewegungsideologie."

Gross: "Lärm ist Folter. Mit Lärm kann man jemanden richtig fertig machen." Von unserem Redakteur Jochen Dietz

Ob Straße, Schiene oder Flugverkehr – Lärmkarten für das Stadtgebiet kann man sich auf der Website der Stadt Mainz anzeigen lassen.