Mainz

Von einem Anleger für Fahrgastschiffe in Höhe der Rheingoldhalle am Adenauer-Ufer in Minz sprang ein – bislang unbekannter – Mann am Samstagabend in den Rhein. Zeugen beobachteten, wie der komplett bekleidete Mann in die Rheinmitte und unter der Theodor-Heuss-Brücke um 20 Uhr durchschwamm.