Mainz: Gutmütiger Helfer am "Dönerstag" abgezockt

Seine Gutmütigkeit hat ein 62-jähriger Mainzer vermutlich schnell bereut.

Wie die Polizei berichtet, war er am gestrigen Donnerstagabend in der Großen Langgasse auf zwei Straßenmusikanten getroffen. Da er offenbar mit den beiden Mitleid hatte, wollte er ihnen jeweils einen Döner kaufen. Angeblich hat er seine Tasche bei den Musikern abgestellt und ist in die Zanggasse gelaufen, um das Essen zu kaufen. Als er dann wieder zurückgekommen sei, seien die Musikanten weg gewesen. Seine Tasche ebenfalls.

Zeugen hatten die beiden Musikanten vor der Tat gesehen und gesagt, sie würden regelmäßig an derselben Stelle sitzen. Täterbeschreibung: Etwa 1,65 Meter groß, circa 40 bis 50 Jahre alt, hagere Statur, verwahrlostes Äußeres, graue Haare, grauer Dreitagebart.

Die Polizei überschreibt ihre Mitteilung übrigens mit folgender Zeitangabe: "Dönerstag, 09.08.2012, 21.20 Uhr". Die Ermittlungen dauern an. ax