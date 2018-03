Mit dem "eTown-Award" zeichnen Google und das Institut der deutschen Wirtschaft nächste Woche die Stadt Mainz aus. Der Preis wird an Städte verliehen, die in ihren Postleitzahlgebieten besonders auf Internet setzen.

Foto: dpa (Symbolbild)

Dieser Preis wird an jene Städte verliehen, die in ihren Postleitzahlgebieten besonders stark aufs Internet setzen, teilt die Stadt mit. Mainz ist im Postleitzahl-Bereich 5 der Analyse zufolge um 17 Prozent digitaler als die anderen Städte der Region. Der Preis wird am 31. Mai übergeben. jok