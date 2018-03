Lotharstraße 14: Müllhalde ärgert die Nachbarn

Das Haus Lotharstraße 14 in der Mainzer Altstadt ist in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Die Mainzer Aufbau-Gesellschaft (MAG) will die Substanz des Hauses prüfen lassen.

Ein Ärgernis: Die Müllhalde in der Lotharstraße.

Foto: Harry Braun

Mainz – Die Mainzer Aufbau-Gesellschaft (MAG) wird in Kürze die Substanz des ehemaligen Kolpinghauses in der Lotharstraße 14 untersuchen.

Das teilte MAG-Geschäftsführer Martin Dörnemann auf Anfrage unserer Zeitung mit. Das marode Gebäude war vor wenigen Tagen bei einem Altstadt-Rundgang mit Oberbürgermeister Michael Ebling, Wirtschaftsdezernent Christopher Sitte und Citymanager Walter Strutz in den Blickpunkt des Interesses gerückt.

Die MAG möchte das Gebäude gerne sanieren lassen, ein Neubau sei an dieser Stelle schwierig wegen der dortigen Innenblockbebauung, erklärte Dörnemann. Es habe in den vergangenen Jahren Kaufinteressenten gegeben, aber im Moment gebe es keine aktuellen Gespräche. Dörnemann bezeichnete das Haus als spannende Innenstadt-Immobilie, die momentan allerdings nicht die oberste Priorität habe bei den Planungen der MAG.

Vor allem die Initiative der Geschäftsleute am Neubrunnenplatz beklagt den Dauerzustand an dem markanten gelben Gebäude, an dem Unbekannte regelmäßig Sperrmüll abstellen und Pizza-Kartons hinwerfen. "Das ist schon immer eine Dreckecke", berichtet eine 82-jährige Nachbarin. Und wenn die Stadt den Müll wegräumt, sei binnen weniger Tage neuer Müll da. Das weiß auch die MAG, die das Haus an soziale Einrichtungen zwischenvermietet hat. "Wenn uns dort Müll gemeldet wird, gehen wir dem nach", sagte Dörnemann.

Insbesondere Dieter Grünewald vom gleichnamigen Delikatessengeschäft in der Lotharstraße ist erbost über den Zustand. Zumal das Problem seit Jahren bekannt ist. So erinnerte sich OB Michael Ebling kürzlich bei dem Rundgang daran, dass das Haus Lotharstraße 14 bereits in seiner Zeit als Mainzer Sozialdezernent auf der Agenda der MAG stand. Und das ist schon ein paar Jahre her. Armin Thomas