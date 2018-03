Liveticker: VdK-Vorsitzender Peifer nimmt Stellung

Der umstrittene VdK-Vorsitzende Andreas Peifer hat auf einer Pressekonferenz am Freitagmorgen seinen Rücktritt erklärt. Hier lesen Sie den Liveticker der Mainzer Rhein-Zeitung.

Andreas Peifer ist nicht mehr Landesvorsitzender des Sozialverbands VdK. Foto: DPA

Mainz – Der umstrittene VdK-Vorsitzende Andreas Peifer hat auf einer Pressekonferenz am Freitagmorgen seinen Rücktritt erklärt.

9.59 Uhr: Vertreter der Presse sind zahlreich in der Geschäftsstelle des VdK in der Mainzer Kaiserstraße erschienen. Das Gerücht lautet: Andreas Peifer, Landesvorsitzender des VdK, erklärt seinen Rücktritt. Das ist bislang noch nicht bestätigt.

10.01 Uhr: Peifer ist da.

10.04 Uhr: Bislang hatte sich Peifer zurückgehalten mit Reaktionen auf die Vorwürfe, mit der Pressekonferenz geht er erstmals in die Offensive.

10.05 Uhr: Peifer bittet darum, noch kurz zu warten. Da der Aufzug ausgefallen ist, quälen sich die Journalisten mit all ihrem Equipement zu Fuß durch das enge Treppenhaus in den 7. Stock. Das kann dauern.

10.06 Uhr: Peifer: "Ich trete mit sofortiger Wirkung als Landesvorsitzender des VdK zurück."

10.07 Uhr: Man habe ihn als Kontrollfreak und Kriminellen hingestellt und als "Sonnenkönig" bezeichnet. Seine Gegner hätten alles getan, um ihn fertigzumachen. Zitat: "Meine Gegner werden alles tun, damit ich aufgebe. Und dafür werden sie jedes Mittel einsetzen." Der Startschuss zu diesen Querelen war nach Ansicht Peifers auf dem Landesverbandstag 2011. Damals hätten seine Gegner seine Wiederwahl verhindern wollen – erfolglos. Daraufhin sei die Stimmungsmache weitergegangen.

10.08 Uhr: Peifer sagt, sein Ruf sei durch die Berichterstattung so beschädigt, dass er seine Stelle nicht mehr ausfüllen könne. Seiner Ansicht nach geht es in Teilen der Presse nicht um Sachargumente. Motto: Wer dementieren muss, hat verloren.

10.10 Uhr: Ein weiterer Grund für seinen Rücktritt sei die Belastung seiner Familie. Bei seiner Frau sei ein Drohbrief eingegangen. Er zitiert aus dem Schreiben: "Wir wissen, wo Sie wohnen. Wenn Sie das Haus verlassen, schauen Sie immer hinter sich."

10.11 Uhr: Peifer erwähnt auch seinen seinen schweren Autounfall Anfang des Jahres. In der Reha habe ihn ein Brief erreicht, in dem sein Rücktritt gefordert wurde, "ansonsten würden sie mich fertigmachen." Peifer ist sehr emotional, die Stimme bricht ihm weg, sobald er von seiner Familie spricht.

10.12 Uhr: Außerdem leide der Verband, dem seine uneingeschränkte Hingabe gelte, unter den Entwicklungen. Er erwähnt hier die vielen ehrenamtlichen Mitglieder in Kreis- und Ortsverbänden, die "hervorragende Arbeit" leisten. Peifer: "Ich wünsche dem Verband und den Mitarbeitern eine friedliche Zukunft!"

10.15 Uhr: Die landesweite Berichterstattung kam durch Artikel der Mainzer Rhein-Zeitung ins Rollen. Ein Tipp an die anwesenden Journalisten, von Peifer als Scherz deklariert: "Glauben Sie nicht alles, was in der Zeitung steht!"

10.16 Uhr: Die Vorwürfe seien in Teilen berechtigt, nicht in Gänze. Den Vorwurf der Bereicherung weist er auf Nachfrage einer Journalistin zurück. Außerdem ist ihm wichtig zu betonen, dass er keine Entscheidung alleine getroffen habe.

10.17 Uhr: Ab 2003 stünden von monierte Beträge auch in Beschlussfassungen. Kritiker hatten Peifer unter anderem vorgeworfen, sich eine unberechtigte pauschale "Auslagenentschädigung" in Höhe von monatlich 735 Euro genehmigt zu haben.

10.18 Uhr: Verschiedene Kritikpunkte sieht er durchaus als berechtigt an. Er nennt als gescheiterte Projekte etwa das VdK-mobil. Wie die MRZ erfuhr, hatte Peifer die Autos bestellt, bevor die Gremien darüber abstimmen konnten, ob der Fahrdienst überhaupt eingerichtet wird. Das Autohaus in Kaisersesch (Kreis Cochem-Zell, der Heimatlandkreis Peifers), hat das schriftlich bestätigt. Zum Beratungsdienst IBL sagte er: "Es ist nach wie vor ein gutes Projekt." Allerdings seien die Marktchancen schleppend. Die MRZ hat in einem früheren Artikel über diverse erfolglose Geschäftsmodelle berichtet.

10.19 Uhr: So geht es nun weiter im VdK: Die Stellvertretung Peifers, Ernst Schimmel, übernimmt. Laut Satzung ist binnen eines Jahres auf einem außerordentlichen Landesverbandstag neu zu wählen.

10.20 Uhr: Mobbingvorwürfe gegen ihn erklärt er damit, dass man in solch einem Verband in seiner Stellung auch Dinge durchsetzen muss, die nicht angenehm sind. Zitat: "Keine Spaßveranstaltung".

10.21 Uhr: Zum Drohbrief: Peifer hat die Behörden eingeschaltet. Er will keine Mutmaßungen anstellen, woher die Post kam. Er bedankt sich ausdrücklich bei seiner Frau und seinen Kindern, die ihm immer den Rücken gestärkt hätten. "Jetzt bricht eine neue Zeit an – für mich und meine Familie. Ich möchte ihnen das zurückgeben, was ich ihnen zu oft vorenthalten habe: meine Zeit."

10.22 Uhr: Den Vorwurf der Steuerhinterziehung weist er zurück. Auf Nachfrage.

10.23 Uhr: Beim Ausschlussverfahren, das einige Verbandskollegen angestrengt haben, geht es um ihn als Mitglied. Er möchte aber VdK-Mitglied bleiben. Seit 1972 ist Peifer Mitglied, seit 2000 Landesvorsitzender.

10.24 Uhr: Peifer sieht sich als Opfer einer Kampagne. Auf Nachfrage bejaht er die Frage, ob ihm möglicherweise ein anderer sein Amt streitig machen wolle. Ob es sich dabei um den Stellverteter Ernst Schimmel handeln könnte, will er nicht kommentieren. Er wünsche ihm viel Erfolg bei der "Herkulesaufgabe". Die Zusammenarbeit sei immer harmonisch gewesen.

10.28 Uhr: An der Basis des Sozialverbands VdK brodelte es schon lange gewaltig. Im Dezember hatte die MRZ über die Frustration in einigen Ortsverbänden berichtet. Damals hatte der komplette Vorstand des Ortsverbands Ebersheim hingeschmissen, kopflos war man auch in Hechtsheim. Der Grund für den Frust: Kreis- und Landesverband drückten immer mehr Aufgaben auf die unterste Ebene durch, die diese kaum mehr finanzieren kann. Auf der anderen Seite wurde der laxe Umgang mit Geld moniert.

10.29 Uhr: Vor etwa zwei Wochen haben acht Kreisvorsitzende und einige Ortsverbandsvorsitzende, insgesamt zwölf VdK-Mitglieder, den Ausschlussantrag gegen den Landesvorsitzenden gestellt. Neben den bereits geäußerten Vorwürfen der Misswirtschaft und der Intransparenz (Fahrdienst VdK mobil, Hotel Oberwinter, Beratungsstelle IBL) wird Peifer vorgeworfen, sich ohne Beschluss eine pauschale „Auslagenentschädigung“ in Höhe von monatlich 735 Euro genehmigt zu haben. Zusätzlich zu rund 2400 Euro, die er monatlich als Aufwandsentschädigung geltend macht.

10.33 Uhr: Nach Informationen unserer Zeitung ist unter den Antragstellern zum Ausschlussverfahren auch ein Vorstandsmitglied. Das Vefahren bleibt trotz seines Rücktritts aufrechterhalten. Die Antragsteller wolllen jedoch seinen Rücktritt von allen Ämtern (auch dem Kreisvorsitz) erwirken.

10.36 Uhr: Drei Monate hat der verbandsinterne Beschwerde- und Schlichtungsausschuss insgesamt Zeit, über den Ausschluss zu beraten.

--- Die Pressekonferenz ist beendet ---

10.40 Uhr: Der VdK ist mit knapp 170.000 Mitgliedern der größte Sozialverband in Rheinland-Pfalz. Die Mitglieder sind in 900 Orts- und 28 Kreisverbänden organisiert. Der Kreisverband Mainz-Bingen alleine zählt mehr als 10.000 Mitglieder und gehört zu den größten im Bundesland. VdK-Mitglieder zahlen einen Monatsbeitrag von 4,80 Euro. Durch Beiträge alleine erzielt der VdK Einnahmen in Höhe von jährlich rund 9,7 Millionen Euro. Hinzu kommen Spenden und Erbschaften.

12.21 Uhr: Wie wir soeben erfahren haben, ist auch die stellvertretende Landesvorsitzende des VdK, Ursula Kaiser aus Simmern, zurückgetreten!

14.20 Uhr: Der Pfälzer Karl Rösner, einer der Kreisvorsitzenden, die den Ausschluss Peifers beantragt haben, hat eine Selbstanzeige des Verbands beim Finanzamt angekündigt, ebenso eine Prüfung durch einen externen Wirtschaftsprüfer.

Alexandra Schröder