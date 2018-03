Lifestyle Award für Anja Gockel

Die Mainzer Modedesignerin Anja Gockel erhält renommierten Preis bei der Krefeld Fashionworld. Er prämiert Mode Unmarketing.

Modedesignerin Anja Gockel auf dem Gelände der Alten Patrone. Foto: Harry Braun

Krefeld/Mainz – Nach 20 Jahren „Größte Straßenmodenschau der Welt“ geht die nordrhein-westfälische Stadt Krefeld mit einem neuartigen Fashion- und Lifestyle-Ereignis an den Start, der Krefeld Fashionworld.

Neu ist auch der German Lifestyle Award in den Kategorien Style, Design-Nachwuchs, Nachhaltigkeit sowie Mode und Marketing. Als erste deutsche Designerin erhält Anja Gockel den Preis für Mode und Marketing.

Bei der Gala zur Eröffnung der Krefeld Fashionworld am 14. September wird die gebürtige Mainzerin für die gelungene Verbindung aus anspruchsvollem Modedesign und unternehmerischem Vermarktungsgeschick ausgezeichnet. Ihre Kollektionen, die unter dem Markennamen Anja Gockel auf den Laufstegen internationaler Modeschauen vertreten sind, werden rund um den Globus verkauft. Im März 2012 hat sie ihren ersten Anja Gockel-Laden in Mainz eröffnet.

„Seit 1996 hat sich Anja Gockel zielstrebig an die Weltspitze vorgearbeitet. Mit enormer Tatkraft lieferte sie nicht nur starke schöpferische Impulse, die die Mode ihrer Zeit prägen, sondern setzte diese auch strategisch in wirtschaftlichen Erfolg um“, lobte der Krefelder Oberbürgermeister Gregor Kathstede. Obwohl der Name des Preises neu ist, kann er auf eine langjährige Tradition zurückblicken. Unter der Bezeichnung „Goldene Seidenschleife“ prämiert die Stadt bereits seit 1993 Couturiers und Modelabels, darunter Pierre Cardin, Nino Cerruti, Adidas, Bogner, Escada und Marc O'Polo.