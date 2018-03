Lernen auf dem Flur ist bald Vergangenheit

Eine Mensa, eine Bibliothek, Arbeits- und Klassenräume: Schüler und Lehrer des Mainzer Frauenlob-Gymnasiums freuen sich über den jetzt begonnenen Erweiterungsbau. Er soll pünktlich zum Schuljahr 2013/2014 fertig sein.

Mainz – Wenn Schule nicht nur Lern-, sondern auch Lebensort ist, muss sie so ausgestattet sein, dass Leben und Lernen nicht nur möglich, sondern auch angenehm ist.

Im Frauenlob-Gymnasium waren deshalb alle froh, als Oberbürgermeister Michael Ebling gemeinsam mit Dezernenten und Ortsvorstehern zum Spaten griff, um eine Handvoll Sand zu heben – symbolischer Akt für den Baubeginn eines neuen dreistöckigen Erweiterungsgebäudes.

Bei der Planung sei es wichtig gewesen, so erklärte Baudezernentin Marianne Grosse, dass eine langfristige Betrachtung des Schulstandortes gewährleistet sei. Das mag in manchen Zuhörern die Erinnerung an die schwelende Diskussion um eine vierte Integrierte Gesamtschule in Mainz wach gerufen haben.

Dass das Frauenlob-Gymnasium in eine solche umgewandelt werden könnte, hält man an der Schule aber für ausgeschlossen. "Mir ist nicht klar, wie sich dieses Gerücht halten kann", sagt Lehrerin Rita Laubenstein. "Eine IGS ist eine eigene Schulform, die einen speziellen Schulzuschnitt und Raumbedarf braucht. Unsere Räume sind auf unseren Bedarf zugeschnitten."

Als G8-Gymnasium und Ganztagsschule braucht das Frauenlob-Gymnasium (mit zurzeit rund 1100 Schülern) nicht nur Plätze zum Arbeiten, sondern auch zum Essen und Erholen. All das wird das neue, etwa 8,3 Millionen Euro teure Schulgebäude bieten: Die Mensa mit 320 Plätzen im Erdgeschoss wird eine gläserne Front zum Schulhof haben; im ersten Obergeschoss gibt es eine Bibliothek, zwei Aufenthaltsräume und einen Medienraum mit Computern. Im zweiten Obergeschoss entstehen fünf Klassenräume. Glanzstück des Komplexes ist eine Dachterrasse, zum "Chillen oder einfach nur abhängen", wie Ebling sagte.

Fertig soll der Bau zum Schuljahr 2013/2014 sein. Dann müssen die Schüler nicht mehr auf den Gängen ihre Lernzeiten verbringen, sondern können die neuen Räume nutzen. "Was uns dann noch fehlt", merkt ein Lehrer an, "ist die Möglichkeit für Bewegung. Denn was wir haben, das ist keine Sporthalle, das ist eine Katastrophe." Irmela Heß