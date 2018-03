Leer, noch leerer, Malakoff-Park

Leerstände in den Ladenzeilen, blinde Schaufenster, menschenleere Gänge: Das Fort Malakoff kommt nicht in Schwung. Die künftigen Bewohner der neuen, gehobenen Winterhafen-Bebauung könnten eine Chance bedeuten. Aber es gibt Skeptiker.

Geistergänge: Menschenleer wirkt der Seitengang der Malakoff-Passage. Zwischen den Leerständen hält nur noch die Apotheke die Fahne hoch. Sie kann wenigstens auf Kunden durch die in den Obergeschossen ansässigen Ärzte zählen.

Foto: Bernd Eßling – Bernd EÃling

Mainz – Ein Reisebüro, eine Apotheke, der Souvenirshop, vorne am Eingang Rheinstraße ein Hifi-Studio. Und die Mainzer Kammerspiele. Das war's. Die Ladenpassagen des Fort Malakoff stehen nach wie vor leer. Schaufenster sind blind, andere werden tatsächlich als reine Schau-Fenster verwendet, dekoriert, aber ohne Geschäft.

Seit Anfang April ist das "Star Coffee" geschlossen, das die Passage halbwegs belebte. Die Rolltreppen ins Untergeschoss führen buchstäblich ins Nichts – bis auf die Tiefgarage. Zwar sind die Büroflächen in den oberen Geschossen fast komplett vermietet, doch der größte Teil der 3000 Quadratmeter Ladenflächen liegt brach.

Das 1995 bis 1997 für rund 260 Millionen Euro errichtete einstige Mainzer Vorzeigeprojekt kommt nicht in Fahrt. Hoffnung setzen die wenigen verbliebenen Geschäftsleute auf die Winterhafen-Bebauung. So sieht Markus Leykauf, Geschäftsführer der Bauträgerin Fischer & Co., die die Luxuswohnungen am Winterhafen vermarktet, darin auch eine Chance für den Malakoffpark. Stadtforscher Prof. Günter Meyer vom geografischen Institut der Universität hält das jedoch für Wunschdenken.

Auf eine "neue Chance" für den Malakoff-Park hofft dagegen auch der Mainzer Wirtschafts- und Liegenschaftsdezernent Christopher Sitte (FDP). Das benachbarte Wohngebiet werde eine zahlungskräftige Klientel zuziehen, die den Malakoff-Park zwangsläufig beleben werde. "Durch die Restaurantkette Vapiano ist ein Ankermieter drin, der gut angenommen wird."

Die Winterhafenbebauung könne den "Flanierfaktor" des Fort Malakoff spürbar erhöhen. Zeitlebens habe die Ladenpassage durch ihre Kürze und ihre Randlage gelitten, analysiert Sitte.

"Wir leben eigentlich von den Ärzten im Haus, dem Kinderwunschzentrum und der Schmerzklinik Dr. Löwenstein", sagt Christiane Rausch, Filialleiterin der Merkator-Apotheke. Ansonsten kämen auch Kunden aus den Büros in den oberen Stockwerken oder von der DB-Rail-Zentrale auf der anderen Seite der Dagobertstraße.

Nein, wer auf echte Laufkundschaft angewiesen sei, könne im Malakoff kaum überleben. Das sagt Elke Bonnemann vom Reisebüro Erhardt, die da vor ihren Prospekten einsam die Stellung hält.

Das Reisebüro ist von Anfang an, seit 1997 hier, aber in dieser Zeit schon drei mal innerhalb des Malakoffs umgezogen. "Es gab viele Geschäfte, die waren zwei, drei Jahre da und dann wieder weg", erinnert sie sich an die stets hohe Fluktuation Zum Glück könne sie auf Stammkundschaft zählen. Jochen Dietz