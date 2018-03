Landeskriminalamt warnt vor Betrugsmasche mit "Schockanrufen"

Das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt (LKA) warnt vor Betrügern, die russischsprachige Opfer mit "Schockanrufen" hinters Licht führen. Dabei werde eine Notlage wie etwa ein schwerer Unfall von Verwandten vorgegaukelt, um an Geld zu kommen.

Dabei werde eine Notlage wie etwa ein schwerer Unfall von Verwandten vorgegaukelt, um an Geld zu kommen, teilte das LKA am Freitag in Mainz mit. Noch während des Telefonats tauchten Boten auf, die das Geld beispielsweise für eine angebliche Operation abholten. Betroffen seien vor allem Frauen mit russischen Wurzeln. Zuletzt sei am Sonntag eine Frau aus Kirchheimbolanden um einen größeren Betrag gebracht worden. dpa