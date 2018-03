Kurzfilme entstehen in nur 48 Stunden

"In meinem Film werde ich die Darsteller mit einer Super 8-Kamera unter die Dusche schicken. Da können sie filmen, was sie wollen. Hauptsache, es ist nass", erklärt ein junger Mann mit französischen Akzent auf dem Vorplatz des Haus der Jugend. Um ihn herum etwa 50 junge Menschen, die zuhören.

Foto: Harry Braun

Dabei wird Kaffee getrunken, gefrühstückt, geraucht. Bunt gemischt sitzen hier Laienschauspieler, Hobbyfilmer und echte Profis in Sachen Film.

Bereits zum dritten Mal in dieser Woche treffen sich die Teilnehmer des Projekts "Kino Kabaret", um sich nach der Besprechung in kleinen Gruppen zusammenzufinden und in den folgenden 48 Stunden Kurzfilme zu drehen, die anschließend im Kino Palatin vorgeführt werden.

Als nächstes stellt sich Klara Novakova vor. Die 28-Jährige Tschechin spricht nicht sehr gut Deutsch und ist nur für das Projekt nach Mainz gekommen.

Sie ist nicht die Einzige, die eine lange Reise hinter sich hat. Hier sitzen zwischen einigen Mainzern Belgier, Italiener, Franzosen, Bulgaren, Engländer und sogar Teilnehmer aus Mexiko. Die meisten von ihnen haben im HdJ geschlafen. Zur besseren Verständigung wird Englisch gesprochen. Klara moderiert im Prager Radio, doch hier möchte sie vor der Kamera stehen und bietet sich der Gruppe als Schauspielerin an. Wer etwas mit ihr drehen möchte, solle auf sie zukommen. "Ohne Projekte wie dieses findet man kaum Leute, um seine Filmideen in die Tat umzusetzen. Außerdem ist es eine einzigartige Möglichkeit, internationale Kontakte und Freundschaften zu schließen", erzählt sie.

Isabelle Winkler (24) gehört dieses Jahr zum Organisations-Team. Sie sieht in dem Projekt ein Geben und Nehmen: "Die Teilnehmer sind alle mit Feuer bei der Sache. Viele von ihnen arbeiten zwar beim Fernsehen, haben allerdings keine Möglichkeit, eigene Filme zu machen. Andere haben tolle Ideen, aber noch keinerlei Erfahrung. So wird sich gegenseitig geholfen".

Am morgigen Samstag findet um 21 Uhr im Palatin das letzte Screening statt. Dazu kann jeder kommen und sich die Filme der Teilnehmer anschauen. Danach heißt es für die jungen Filmemacher Abschied nehmen. Doch sicher nicht für immer: Nach einer Woche gemeinsamen Filmemachens sind sie sich auch auf persönlicher Ebene näher gekommen. Aus einer gemeinsamen Leidenschaft wurden Freundschaften geschlossen. Ida Schelenz