Kunstpädagogin: "Das Projekt ist wegweisend für unsere weitere Arbeit"

Angelika Klessinger (57), Pädagogin und Kunsthistorikerin, ist seit dem Jahr 2008 in der Mainzer Kunsthalle. Sie hat das Kooperationsprojekt, an dem 80 Kinder teilnahmen, geleitet. Die MRZ traf sie zum Gespräch:

Wie lief das Projekt aus Ihrer Sicht?

Es ist fantastisch gelaufen und war wegweisend für unsere weitere Arbeit.

Inwiefern?

Wir werden uns dringend bemühen, erneut Kooperationsprojekte einzugehen, die auf mehrere Monate angelegt sind. Das bringt enorm viel und ist etwas ganz anderes als ein einmaliger Besuch von Schülern in der Kunsthalle. Die Kinder, die jetzt hier monatelang dabei waren, kommen ganz selbstverständlich in die Kunsthalle. Das ist irre. Darüber hinaus haben wir viel über die Bedürfnisse und die Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen gelernt.

An dem Projekt haben vor allem Kinder mitgemacht, die wenig Zugang zur Kunst haben. Wie lief das?

Sehr gut. Aber es ist wichtig, den Kindern Zeit einzuräumen. Sie müssen sich zunächst in der Gruppe positionieren. Viele waren anfangs schüchtern. Ein Junge fängt gerade zum ersten Mal an zu reden. Positiv ist auch, dass wir über die Kinder auch die Eltern erreichen. Bei der Vernissage etwa war das Publikum so bunt wie noch nie bei einer Ausstellungseröffnung. Es waren Eltern hier, die sonst nie in die Kunsthalle kommen.

Was war das Ziel des Projekts?

Die Kinder sollten sich einen eigenen Zugang zur Kunst schaffen. Die Beschäftigung mit Kunst tut allen gut. Es geht um die Auseinandersetzung mit sich selbst und mit der Welt, die einen umgibt. Das hat nichts damit zu tun, ob ein Kind etwa schön zeichnen kann

Hinweis: Die Kunsthalle bietet in den Ferien wieder eine Sommerakademie für Kinder von 6 bis 12 Jahren an: Anmeldung und Infos unter Telefon 06131/126 936