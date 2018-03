Kühlanlage darf nachts nur leiser brummen

Die neue Kühlanlage des Landes-Daten- und Informationszentrums (LDI) in der Neustadt darf nachts nur mit 65 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit laufen – sonst wird es an umliegenden Wohnhäusern lauter, als das Gesetz erlaubt.

Quelle des Unmuts für einen Teil der nördlichen Neustadt: Die neue Klimaanlage des Landesdatenzentrums LDI am Valenciaplatz. Foto: Harry Braun

Mainz – Die neue Kühlanlage des Landes-Daten- und Informationszentrums (LDI) in der nördlichen Neustadt darf in der Nacht höchstens mit 65 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit laufen – sonst wird es an den umliegenden Wohnhäusern lauter, als es das Gesetz erlaubt. Das teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd auf MRZ-Anfrage mit.

Nach Informationen der SGD "wurde diese Begrenzung vorgenommen", und zwar in der gesetzlich festgelegten Zeit von 22 bis 6 Uhr. Anders am Tag: Selbst wenn die Anlage auf höchster Stufe läuft, werden die Tagesrichtwerte nicht überschritten. Wie berichtet, werden seit dem Frühjahr zahlreiche Bewohner der nördlichen Neustadt vom wechselnd starken Geräusch der neuen Kühlanlage im Landesdaten- und Informationszentrum am Valenciaplatz geplagt. Das Gebläse- und Brummgeräusch breitet sich über die Moltkestraße und ihre Seitenstraßen, aber auch die Richard-Wagner- und die Kreyßigstraße aus. Zahlreiche Anfragen und Beschwerden sind bei der Stadt, der Gewerbeaufsicht und beim Landesdatenzentrum selbst eingegangen. Ein Anwohner hat eine Protestaktion gestartet, er versorgt die Nachbarschaft mit Vordrucken für Beschwerden beim LDI.

Eigentümer des Gebäudes ist der Landesimmobilienbetrieb LBB. Nach seinen Angaben misst die Gewerbeaufsicht schon seit längerer Zeit die Lärmbelastung, die von dem Aufbau der Anlage auf dem Dach des LDI ausgeht.

Als Richtschnur gelten allerdings nicht die relativ strengen Lärmwerte für reine Wohngebiete. "Das betroffene Gebiet ist nicht überplant", teilt die SGD Süd mit. Die Stadt Mainz hat bisher keinen Bebauungsplan für den Bereich aufgestellt. "Aufgrund der vorhandenen Bebauung stufen wir es als Mischgebiet ein." Für Mischgebiete – durchsetzt mit "nicht störendem" Gewerbe – gilt laut der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) in der Nacht ein Richtwert von maximal 45 Dezibel, und zwar bezogen auf den Lärm, der an den Fenstern der nächstgelegenen Wohnungen ankommt. Die Lautstärke entspricht etwa den üblichen Geräuschen in der Wohnung.

Gemessen wurde Anfang Juli ab 5 Uhr morgens auf dem Gelände der Kindertagesstätte Moltkestraße in rund 45 Metern Entfernung von der Kühlanlage. Ergebnis: Bei voller Anlagenleistung kommen dort 55,4 Dezibel an. Das entspricht etwa der normalen Gesprächslautstärke. Das kann zwar störend sein, liegt aber unterhalb des Tagesrichtwerts von 60 Dezibel. Kaum leiser ist die Anlage bei 80 Prozent Leistung, nämlich 55 Dezibel. Erst die Begrenzung auf 65 Prozent Anlagenleistung dämpft das ankommende Geräusch auf 47 Dezibel. Auf dieser Datengrundlage wurden die Werte für das nächstgelegene Wohnhaus bestimmt. Es liegt in 60 Metern Entfernung, und der dort ankommende Lärm müsste den Berechnungen zufolge unter 45 Dezibel liegen – dem Grenzwert für die Nacht.

Die Messungen gehen weiter. Mit dem abschließende Bericht rechnet die SGD Süd Mitte August. Danach werde es Empfehlungen an das Datenzentrum sowie den Gebäudeeigentümer LBB geben.

Anders lägen die Dinge, wenn die Kühlanlage in einem reinen Wohngebiet brummen würde. Dort gelten nachts maximal 35 Dezibel. Das ist etwa halb so laut wie das, was die nächsten Nachbarn bisher ertragen müssen. Claudia Renner