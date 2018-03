Kreis zu Chemie-Unfall in Oestrich: Keine akute Gefahr mehr

Von dem Säuretank in Oestrich-Winkel geht aus Sicht des Landkreises keine akute Gefahr mehr aus. Der Tank steht aber unter Beobachtung. Wie es mit ihm weitergehen soll, wird am Montag entschieden.

Feuerwehrmänner stehen am Freitag in der Rheingaustraße von Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis) in Schutzkleidung vor der Halle der Schaumstoff-Fabrik der Koepp GmbH. Foto: DPA

Oestrich-Winkel – Nach dem Chemie-Unfall in Oestrich-Winkel besteht aus Sicht der Behörden "keine akute Gefahr mehr".

Das sagte ein Sprecher des Rheingau-Taunus-Kreises am Samstag. Das Gelände und damit die Verantwortung für die Entsorgung des beschädigten Chemikalientanks seien am Freitagabend an die betroffene Schaumstofffabrik zurückgegeben worden. Diese hatte angekündigt, den Tank kontrolliert abzubauen. "Die Reste werden fachmännisch entsorgt", sagte Andreas Mahler von der Geschäftsleitung der Koepp GmbH. Über das genaue Vorgehen soll es an diesem Montag ein Gespräch mit der Feuerwehr geben.

Bis dahin machte der Kreis der Fabrik Auflagen: Sie muss unter anderem die Temperatur des Tanks messen und sicherstellen, dass er nicht weiter aufheizt. Dafür gab es nach Angaben des Kreises bislang keine Hinweise. Als kritisch gelte eine komplett ausgeschäumte Luke, weil sich dort zeitweise die Wärme staute. Der Tank steht in einer Flachdachhalle.

26 Menschen wurden verletzt

Aus dem Tank war am vergangenen Montag und Dienstag mehrfach Gas ausgetreten, 26 Menschen wurden verletzt. Die Chemikalie TDI ist ein Isocyanat und mit der hochgiftigen Blausäure verwandt. Die Ursache des Unfalls wird ermittelt, Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft sind eingeschaltet.

Nach Unternehmensangaben wurde der havarierten Tank mit Ultraschall und Röntgenstrahlen untersucht. In ihm befinde sich nur noch eine geringe Menge TDI. Der Deckel des Tanks sei geöffnet und es sei festgestellt worden, dass der Stoff durch eine chemische Reaktion fest geworden sei und den Behälter vollständig ausgeschäumt habe.

Der Chemie-Unfall hat in dem Rheingauer Weinort Oestrich-Winkel Angst ausgelöst. Bürger fühlten sich durch die Behörden unzureichend informiert. Bürgermeister Paul Weimann (CDU) verwies darauf, dass sofort ein Bürgertelefon geschaltet und Informationen auf die Homepage der Stadt gestellt wurden.