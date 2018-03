Kreis blitzt verstärkt zum Schulanfang

Der Kreis Mainz-Bingen blitzt zum Schulanfang verstärkt an Gefahrenpunkten für Kinder. Das teilte die Kreisverwaltung mit und mahnt damit die Autofahrer zur Vorsicht.

Foto: DPA

Wenn am kommenden Montag, die Sommerferien enden, werden sich viele Kinder auf den Weg in die Schule oder den Kindergarten machen, die im Straßenverkehr noch relativ unerfahren und deshalb besonders schutzbedürftig sind.

Der Landkreis Mainz-Bingen wird daher in den kommenden Wochen verstärkt vor Kindergärten und Schulen die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge kontrollieren, um gerade die jungen Verkehrsteilnehmer zu schützen. Zur Erinnerung: Seit Januar 2012 ist der Landkreis im gesamten Kreisgebiet, mit Ausnahme der Stadt Ingelheim, für die Kontrolle der Geschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften verantwortlich. "Bei der Übernahme der Geschwindigkeitskotrollen stand für den Kreis immer der Präventionsaspekt im Vordergrund. Daher haben wir schon im vergangenen Jahr gemeinsam mit den Bürgermeistern im Landkreis eine Liste von Gefahrenpunkten erstellt", erklärt Landrat Claus Schick. Diese Listen werden verstärkt bei der Einsatzplanung berücksichtigt. Ein besonderes Augenmerk bei den Kontrollen liegt auf Unfallschwerpunkten, Tempo-30-Zonen sowie Ortsdurchfahrten.

Auch vor Schulen und Kindergärten blitzt der Kreis seit Anfang des Jahres besonders häufig, nun zum Schul- und Kindergartenbeginn werden diese Kontrollen nochmals verstärkt. Dazu sind die Mitarbeiter des Kreises im Schichtbetrieb mit zwei Zweierteams im Landkreis unterwegs.

"Die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr ist dem Landkreis ein großes Anliegen. Deshalb appelliere ich an alle Autofahrer in der Nähe von Schulen und Kindergärten besonders rücksichtsvoll zu fahren", so Landrat Schick abschließend. bar