Komponisten, ran an die Mischpulte!

Mainz – Bürgerinitiativen, Demos, offene Briefe, Gerichtsprozesse – alles gut, wenn es gegen Fluglärm geht, findet Mathias Gall.

Aber der 33-Jährige ist leidenschaftlicher Musiker und zeigt seinen Unmut gegen den Krawall am Himmel daher auf seine Art: mit einem Lied. Vor wenigen Tagen hat er seine "Hymne gegen Fluglärm" auf der Videoplattform YouTube eingestellt. "Mainz-Version" steht da in Klammern, denn Gall hofft auf Nachahmer aus der Region. Ziel: ein Soundtrack gegen Fluglärm.

"Motor der Idee ist meine Frau, die in unserer Familie besonders belastet ist durch den Krach", berichtet der Bretzenheimer, während man im Hintergrund ein Flugzeug nach dem anderen durchbrausen hört. "Wir waren auf Demos, haben protestiert, aber meins ist eben die Musik", sagt er. Weil er es mit dem Dichten nicht ganz so hat, wie mit dem Komponieren, hat er eine alte Freundin kontaktiert: Renate Kaisinger aus Gonsenheim. Sie hat den Text der Hymne in eingängige Reime gefasst. Er ist eine Liebeserklärung an Mainz geworden, an seine Menschen, die Hügel und Felder Rheinhessens, die Feierlaune, den Dom und den Rhein.

Schild an Schild im Videoclip

Wenn, tja, wenn da nur dieser Lärm nicht wäre. "Müde bin ich, geh' zur Ruh', schließe alle Fenster zu, sperr' die Vogelstimmen aus, der Gedanke ist ein Graus...", heißt es im Text. Schon bricht in die ruhigen, melodischen Gitarrenklänge plötzlich der Donner der Flugzeuge ein und der Song gewinnt deutlich an Fahrt. Um die Warnungen von Ärzten aus der Uniklinik geht es nun, um das Nachtflugverbot und seine berühmt-berüchtigten Ausnahmen und um Gesetze, die dem Menschen nicht helfen.

Das Video erinnert ganz entfernt an den Musikclip zu "Nur ein Wort" der Band Wir sind Helden oder an Bob Dylans "Subterranean Homesick Blues", wo ebenfalls mit beschrifteten Schildern gespielt wird. Gall, eigentlich Lehrer für Latein Deutsch und Religion, hat Kaisingers Text mit kleinen Zeichnungen versehen, die wie in einem Comicstrip vor die Kamera gelegt werden. "Das war sozusagen eine spontane Low-Budget-Produktion bei uns zu Hause, als unser Kleiner geschlafen hat", erzählt Gall lächelnd. Neben seiner Frau Katja Beikert hat übrigens auch Axel Senn mitgeholfen, der das Lied abgemischt hat.

Andere Musiker sollen zusteigen

Ein Einzelkind soll die Mainzer Hymne nun aber keinesfalls bleiben. Gall, der in Nackenheim den "Jungen Chor St. Gereon" leitet, hofft darauf, dass sein Lied eine Initialzündung für andere Musiker der Region ist. Dass es bald auch Hymnen in den Versionen von Wiesbaden, Hochheim, Nierstein und vielen Orten mehr gibt.

Wer mit Gall in Kontakt treten möchte, der sollte am besten einen Kommentar unter das YouTube-Filmchen schreiben. Vielleicht wird der Wunsch des Hobbymusikers aus dem lärmgeplagten Bretzenheim ja wahr: "Ein ganzer Soundtrack gegen Fluglärm, das wäre super. Wehrt euch mit Musik!" Alexandra Schröder

Mehr zu Mathias Gall, der im Selbstverlag auch sogenannte "Erlebnisbücher" produziert, gibt es auf: www.parva-verlag.de.