Kommentar: Ein Boykott bringt keinem was

Gegner ihrer Workshops dreschen auf die MVG und das vermeintlich nicht unabhängige Planungsbüro Gras ein.

Sie haben den Infoabend boykottiert, wollen namentlich nicht genannt werden und wittern eine MVG-gesteuerte Verschwörung gegen den Bürgerwillen. Einer sieht gar "Krieg" in Gonsenheim heraufziehen, falls die Linie 47 durch Nerotalstraße & Co. fahren sollte. Mit Recht verweist die Initiative auf die bestehende Beschlusslage. Trotzdem sollte sie die Chance nutzen, erneut ihre Bedenken zu äußern. Boykott bringt keinem was. Warum sollte eine moderierte, sachlichere, entspanntere Diskussion in Workshops nicht tatsächlich endlich zu einer Lösung führen? Der Moderation Sträbs ist das zuzutrauen. Ob von der MVG bezahlt oder nicht.

E-Mails an Jochen.Dietz@rhein-zeitung.net