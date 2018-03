Kommentar: Das Bistum hat verstanden – ECE eher nicht

Von Armin Thomas

Das Bistum macht nicht mit. Das ist ein Paukenschlag. In unmittelbarer Nachbarschaft des Mainzer Bischofshauses soll ein Konsumtempel mit 30 000 Quadratmeter Verkaufsfläche entstehen. 250 Millionen Euro will der Projektentwickler ECE an der Ludwigsstraße bis hin zur jetzigen Polizeiinspektion investieren.

Generalvikar Dietmar Giebelmann hat deutliche Worte gefunden. Eine einvernehmliche Einigung, wie ECE sie in anderen Städten gelungen ist und die sie auch in Mainz anstrebt, scheint momentan außer Reichweite zu sein. Nichts anderes ist aus seinen Aussagen im gestrigen MRZ-Gespräch zu schließen.

ECE hat das Bistum als Gesprächspartner nicht so ernst genommen, wie dies nötig und erforderlich gewesen wäre. Die Nähe des Einkaufszentrums zur Zentrale des Bistums wurde nicht angemessen wahrgenommen. Kardinal Karl Lehmann, der ohnehin kein Freund von einheitlichen Innenstadt-Architekturen ist, äußerte bereits im Mai Bedenken gegenüber den Überlegungen zum Ausbau des Einkaufszentrums. Damals war neben ECE noch ein weiterer Projektentwickler im Rennen.

Die Mainzer Verhältnisse sind sehr speziell. Dazu gehört auch, dass die Menschen mitreden wollen bei einer so gravierenden Umgestaltung ihrer Altstadt, wie ECE sie anstrebt. Das Thema ist auch emotional besetzt. Leben, Kultur, Lebenskultur – das sind Eigenheiten der Altstadt, die wir Mainzer lieben. Die Vorstellung, dass unsere Stadt zur Beliebigkeit verkommt, ertragen wir nicht.

Das Bistum hat dies verstanden, ECE wohl eher noch nicht.

E-Mail an: Armin.Thomas@Rhein-Zeitung.net