Mainz – Die Trendsportart Beachvolleyball wird immer beliebter. Beim olympischen Turnier auf dem Platz der Horse Guards Parade feuerten regelmäßig 15 000 Zuschauer Stars wie das deutsche Duo Sara Goller und Laura Ludwig an. Ihren großen Vorbildern wetteiferten am Wochenende 14 Teams am Mainz-Strand nach. Dort ging erstmals ein Beachvolleyballturnier, die "Beach Days", über die Bühne. Nach zwei spannenden Wettkampftagen setzten sich im Finale die "Formschönen Körper" gegen die "Sandhibber" mit 2:1 Sätzen durch. Für die Sieger gab's 05-VIP-Karten und Hotel-Gutscheine.

"Das ist für den Mainz-Strand genau das Richtige", sagte Initiator Manuel Lohmann, Volleyball-Zweitligaspieler bei der TGM Gonsenheim. Bereits im vergangenen Jahr hatte er die Idee zu einem Beachvolleyballturnier, das nun mit Hilfe der TGM, des Fitnessstudios "Fitness first", des Medienpartners MRZ und des Mainz-Strandes verwirklicht wurde. Die Teams spielten auf zwei Feldern, genossen das herrliche Wetter und den schönen Rheinblick sowie die kultige Sommermusik, die aus den Boxen dröhnte. Leider feuerten aber nur wenige Zuschauer die Akteure an.

Gespielt wurde in gemischten Vierer-Teams, so genannten "Quadro-Mixed". Jedes Spiel dauerte 15 Minuten. Zwischendurch übernahmen die Spieler das Schiedsgericht bei den anderen Spielen, so dass sich alle Akteure schnell kennen lernten. "Beachvolleyball ist mehr als nur ein Sport, das ist Lifestyle, fast eine Lebenseinstellung", schwärmte Lohmann. Die tolle Stimmung und die relaxte Musik, häufig direkt am Strand, trage zur Wohlfühl-Atmosphäre bei. Lohmann übernahm gemeinsam mit dem Gonsenheimer TGM-Hallensprecher Niklas Mandernach die Moderation.

Obwohl bei den "Beach Days" hauptsächlich Mainzer Hobbysportler und Freizeitteams im Einsatz waren, wurde um jeden Ball gekämpft. Da hieß es annehmen, baggern, pritschen und schmettern. Die Spaßteams trugen witzige und klangvolle Namen, die mit dem Körperkult rund um den Beachvolleyball kokettierten, wie etwa "Formschöne Körper", "Im Po Sand" und "Hinter Mailand".

Auch ein Team der Mainzer Rhein-Zeitung war am Start. Die Akteure waren zuvor über das "Extrablatt" unserer Zeitung gecastet worden. Die beiden Mainzer Florian Fraune und Armin Graeber, der Heppenheimer Jannik Hoffmann und Manuela Wiedmayer aus Heidesheim schlugen sich achtbar, hatten am Anfang aber Pech. Zunächst setzte es gegen das starke Team "Die Vorräumer" eine 18:26-Niederlage. Gegen die "Beachy Bitches" lagen die MRZler lange vorne, verloren das Spiel aber in den letzten Sekunden hauchdünn mit 19:20. "Wir waren immer vorn, bis Sekunden vor Schluss", klagte Graeber, gab aber gleich das Motto für die Aufholjagd bekannt: "Von hinten stechen die Bienen". Das gelang zumindest teilweise. Mit drei Siegen und drei Niederlagen errang das MRZ-Team am Ende einen Mittelfeldplatz und wurde immerhin noch Neunter.

Übrigens ging während des Turniers so mancher Ball daneben und landete im Rhein. Kein Problem für die TGM-Helfer: Die fischten mit einer selbst gebastelten, extra langen Stange nach den Bällen und beförderten sie ins Trockene. Das war Angeln auf die andere Art.

Beachvolleyball kann man in Mainz übrigens nicht nur am Mainz-Strand spielen. Mehrere Beachvolleyballfelder gibt es etwa auch auf der Bretzenheimer Bezirkssportanlage, auf dem Uni-Sportgelände oder auf dem IBM-Sportgelände bei Budenheim.

Oliver Gehrig