Keine Angst vor den Brummis

Augen und Ohren trügen wohl nicht: Die Verkehrszählung wird eher keinen Anstieg des Lkw-Verkehrs in Bodenheim und Nackenheim durch die neue Lkw-Maut auf der B9 nachweisen können.

1,10 Euro müssen Lkw für B 9-Nutzung nach Nackenheim zahlen. Nicht zu viel, finden die Bodenheimer. Foto: picture alliance / dpa

Bodenheim – Frühestens im September werden die Zahlen schwarz auf weiß den Beweis bringen, aber Augen und Ohren trügen sicherlich nicht: Die derzeit laufende Verkehrszählung in der Verbandsgemeinde Bodenheim wird wohl keinen Anstieg des Lkw-Verkehrs in Bodenheim und Nackenheim durch die neue Lkw-Maut auf der B9 nachweisen können.

Die seit dem 1. August geltende Maut auf dem 6,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen der A 60 bei Laubenheim und dem Ende der zweispurigen Straßenführung südlich von Nackenheim verleitet bisher offenbar keine Brummifahrer zu einem mautfreien Umweg über die Ortsstraßen.

Da laut der Vorgabe des Bundesverkehrsministeriums pro mautpflichtigem Kilometer 17 Cent anfallen, ergäbe sich eine Einsparung von rund 1,10 Euro für einen Schleichweg durch Bodenheim und Nackenheim. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein LKW-Fahrer dies bei drei Kreiseln, sechs Ampeln, einer 30-Kilometer-Zone und dem Nackenheimer Bahnübergang auf sich nimmt", sind die Erwartungen von Verbandsbürgermeister Robert Scheurer (CDU) klar.

Doch das will die Verwaltung auch belegen können, und so laufen in diesen Wochen die Vergleichsmessungen zu den Erhebungen, die im Juli gemacht wurden. Vier Messstationen werden vom Ordnungsamt für je eine Woche im August aufgestellt: In Nackenheim, am Kreisel auf dem Zubringer, am Bodenheimer Ortseingang aus Richtung Laubenheim, auf der Rheinhessenstraße.

"Am ehesten könnte ich mir die Rheinhessenstraße als Ausweichroute vorstellen", sagt Scheurer. Die könnte für Laster mit passendem Fahrtziel vor allem dann noch einmal ein Thema werden, wenn die Bodenheimer Ortsrandstraße fertiggestellt ist. Dann könnte die Verbindung Laubenheim, Bodenheim (Wormser Straße), Ortsrandstraße und Gau-Bischofsheim zur Rheinhessenstraße doch eine ganze Ecke attraktiver werden.

Aber auch das kann sich Bodenheims Ortsbürgermeister Thomas Becker-Theilig (SPD), der Scheurers Optimismus über die geringen Folgen der Mauteinführung weitgehend teilt, nicht recht vorstellen. "Schon die PKW haben in den Gau-Bischofsheimer Straßen Problem bei Begegnungsverkehr", sieht er die engen Gassen der Nachbargemeinde als abschreckend genug für diese Umwege. Die Auswirkungen der B 9-Maut müssten trotz der geringen Gefahr beobachtet werden, stellt Becker-Theilig klar. Sicherheitshalber hat er sich bei örtlichen Speditionen und Bauunternehmen, die über mautpflichtige Fahrzeuge (über 7,5 Tonnen) verfügen, bestätigen lassen, dass an ein Umfahren der B9 nicht gedacht sei.

Die Kunden des neuen Dienstleisters im Süden der Gemeinde könnten schon eher ins Grübeln geraten. "Geodis hat seine Halle ja gerade wegen der schnellen Anbindung an die B 9 dort gebaut, wo sie jetzt steht", hält Becker-Theilig die Verlockung der Lagerhallenanfahrten, den billigen Weg durch Bodenheim und Laubenheim zu nehmen, für ebenfalls nicht allzu hoch. Auf die Forderung an das Bundesministerium auf eine Einführung der Maut auf dem B 9-Abschnitt zu verzichten, wie dies der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Helmut Sans (FWG,) und die Mainzer Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Grüne) gemeinsam formuliert hatten, ging das Haus von Minister Peter Ramsauer (CSU) nicht ein. Allerdings sagten die Berliner in ihrer Antwort auf den Brief aus Rheinhessen zu, in Gespräche zu gehen, sollte sich doch noch Ausweichverkehr durch die Ortslagen einstellen. "Dann wäre laut Ministerium auch eine Sperrung der Ortsstraßen für Lasterdenkbar", betont Scheurer. Guido Steinacker