Jeden Schoppen genießen: Mit dem Zug zum Weinfest – und zurück

Ob Weinfest, Jahrmarkt, Musikfestival, Feuerwerk, Rheinstrand, Kneipentour, Weinprobe, Feier oder Party – zahlreiche Spätzüge nach Mitternacht bieten Ausgehfreudigen in Rheinhessen-Nahe gute Bus- und Bahnverbindungen am Wochenende insbesondere ab Mainz. Und zu den wichtigsten Festen sind zusätzliche Züge im Einsatz. Wer zu zweit oder bis zu fünft auf Tour geht, fährt mit einer Gruppen-Tageskarte meist am günstigsten.

Eine Statue von Kaiser WIlhelm I. überblickt den "Rhein in Flammen". Foto: DPA

Zu folgenden Festen und Veranstaltungen im August wird das Bus- und Bahnangebot erweitert, informiert der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund:

Freitag- und Samstagnacht können Gäste des Winzerfestes Nierstein (3. bis 6. August), des Weinfestes Oppenheim (10. bis 13. August), des Kellerwegfestes in Guntersblum (17. bis 19. und 24.bis 25. August) bequem bis nach 2 Uhr mit dem Zug noch bis Mainz oder Worms zurückfahren. Denn im August fahren an allen Freitagen und Samstagen die Regionalbahnen zwischen Worms und Mainz als "Weinfest-Züge" wieder stündlich bis 2 Uhr nachts. Von den Weinfesten aus bestehen mit dem Zug kurz vor 0.30 Uhr nach Mainz noch gute Anschlüsse Richtung Ingelheim, Bingen, Bad Kreuznach, Nieder-Olm, Alzey und zum Mainzer Nachtsternverkehr. Auch wer den Mainzer Weinmarkt am 1. Wochenende (23. bis 26. August), die Nibelungenfestspiele in Worms oder die Schlagernacht am 25. August in Nierstein besucht, kann die späten Verbindungen zwischen Worms und Mainz gut nutzen.

Am Samstag, 11. August, sorgen das RPR.1-Rheinland-Pfalz Open-Air in Mainz und ‚Rhein in Flammen‘ in Koblenz dafür, dass zahlreiche zusätzliche Züge von Mainz und Koblenz aus in sämtliche Richtungen in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs sind und auf der Strecke Mainz – Bingen – Koblenz in beide Richtungen zusätzliche Spätzüge verkehren.

Vom Kreuznacher Jahrmarkt (17. bis 21.8.) bieten am Wochenende Zusatzzüge eine bequeme Rückfahrt an der Nahe bis Idar-Oberstein und Neubrücke, bis Bingen und Mainz.

Nicht nur im August, sondern jeden Freitag und Samstag starten ab Mainz noch Spätzüge oder -busse gegen Mitternacht bis Idar-Oberstein, Undenheim, Sprendlingen, Worms, Frankfurt und Koblenz sowie nach 1 Uhr bis Alzey, Bad Kreuznach, Bingen und Worms. Auch von Alzey, Bingen, Bad Kreuznach, Ingelheim und Worms bestehen noch Spätverbindungen nach Mitternacht in bestimmte Richtungen. bar

Hinweis: Infos und die genauen Fahrpläne gibt's unter www.rnn.info zu finden oder können beim RNN-Servicetelefon 01801 – 766 766* erfragt werden.