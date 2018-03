Ist "Skippy" zurück? Känguru bei Wiebelsheim eingefangen

Aus unserem Archiv

Wiebelsheim

Polizisten und die Tierrettung aus Koblenz haben am Montagmorgen mit vereinten Kräften in Wiebelsheim (Rhein-Hunsrück-Kreis) ein Känguru eingefangen. Um die kleine Skippy, die Anfang Juli aus dem damaligen Lager des Zirkus Alberti in Ingelheim ausgebüxt ist, handelt es sich jedoch nicht. Das Tier kommt aus dem Hochwildschutzpark Rheinböllen. Dort ist ein weiteres Kängurus auf und davon.