Ist der Löschschaum bald auch in Rheinhessen ein Auslaufmodell?

Mainz/Bad Kreuznach – Der neue Löschmittelzusatz F-500 löst im Kreis Bad Kreuznach demnächst weitgehend die herkömmlichen Schaummittel ab, weil er umweltfreundlicher und dank neuer Bevorratungskonzepte dauerhaft auch billiger ist. Ist das auch für die Wehren in Rheinhessen und in der Stadt Mainz ein Thema? "Wir prüfen noch", sagten die Verantwortlichen unisono.

Ein Autobrand wird mit Wasser und dem Löschmittelzusatz F-500 bekämpft. 150 Liter Wasser reichten, um den Brand schnell einzudämmen. Foto: Feuerwehr Bad Kreuznach

Kreisfeuerwehrinspekteur Wilfried Eppelmann (Stadecken-Elsheim) weiß um die Vorteile: "Das ist angedacht und wird in der nächsten Wehrleitersitzung thematisiert. Aber das kostet auch Geld, das die Kommunen dann aufbringen müssen." Das war für die Wehren im Kreis Kreuznach neben der Umweltkomponente der entscheidende Faktor: Mit der Vorhaltung des neuen Löschmittels hat der Landkreis gleich ein Konzept zur Bereitstellung von Löschschaum entwickelt.

Kreisfeuerwehrinspekteur Werner Hofmann dazu: "In allen Feuerwehren im Landkreis hatten wir rund 13.000 Kilo verschiedenster Schaummittel gelagert. Diese waren teils überaltert, umwelt- und gesundheitsschädlich. Derzeit entsorgen wir 6500 Kilo des alten Schaummittels. Mit dem neuen Schaumkonzept bevorraten wir künftig nur 3000 Liter umwelt- und gesundheitsverträgliche Schaummittel, 800 Liter alkoholbeständigen Schaum und 200 Liter F-500 als Löschmittelzusatz." Mit dem neuen Konzept sparen Kreis und Kommunen dauerhaft Kosten für Lagerhaltung und Beschaffung.

Schneller Löscherfolg

Im Kreis Kreuznach kommt als Schaumalternative der Löschmittelzusatz F-500 von Hazard Control Technologies Europe zum Einsatz. Einige Vorteile: Es ist umweltschonend und bietet einen extrem schnellen Löscherfolg, wobei 80 Prozent Wasser eingespart werden kann. Das Löschmittel wird dem Löschwasser prozentual zugemischt. Auf einige brennende Flüssigkeiten oder andere schwer zu löschende Objekte auftreffend, entzieht es dem Feuer Hitze und Sauerstoff. Somit ist es möglich, Brände in kürzester Zeit zu löschen, ohne die Umwelt und die Gesundheit von Menschen zu belasten, und ohne einen größeren Schaumteppich zu hinterlassen.

Bei einer Livepräsentation überzeugten sich die Feuerwehrführungskräfte von der Leistungsfähigkeit von F-500. Ein Auto wurde dazu angezündet und nach zehn Minuten mit einprozentiger Zumischung gelöscht. Ergebnis: Nach einer Minute war die Temperatur von 600 auf 100 Grad gefallen. Der Brand konnte mit 150 Litern Wasser und knapp 150 Millilitern F-500 nachhaltig gelöscht werden. Gleiches wurde mit Kunststoffprodukten verschiedenster Art und Form sowie mit Autoreifen durchgeführt. "F-500 bietet uns viele neue Möglichkeiten, schwierige Brände effektiv und umweltschonend zu bekämpfen," sagt Werner Hofmann.

Zentrale Bevorratung hilft sparen

Künftig wird F-500 im Kreis Kreuznach in größerer Menge nur in Bad Sobernheim vorgehalten. Alle Feuerwehren tanken dort auf. So wird Überlagerung vermieden, und es besteht ein regelmäßiger Durchsatz des Löschzusatzes. Die Vorhaltung von Mehrbereichsschaummittel wird zukünftig ebenfalls zentral gewährleistet. Hofmann freut sich: "Wir haben wieder ein Gemeinschaftsprojekt auf die Beine gestellt und damit erhebliche Einsparungen für die Städte und Gemeinden erreicht. Dies war nur möglich, weil sich alle für ein gemeinsames Ziel engagiert haben."

Auch bei der Mainzer Berufsfeuerwehr sind Löschmittelzusätze wie F-500 ein Thema. Doch auf den klassischen Schaum wird man nicht ganz verzichten können. Ein Sprecher: "Wenn es darum geht, ganze Räume einzuschäumen, weil sie wegen großer Hitzeeinwirkung auch mit Spezialausrüstung nicht mehr betreten werden können, sind wir weiter auf Schaum angewiesen. Er ist stabil, bleibt stehen, verhindert Wiederentzündung. Aber für das Löschen etwa von Deponiebränden sind die neuen Löschmittelzusätze ideal. Wir sind deshalb auch gerade dabei, die Umstellung in einigen Bereichen zu prüfen."

Armin Seibert