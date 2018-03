Interkulturelle Woche: Vielfalt aus aller Welt

Um die kulturelle Vielfalt von 60.000 Migranten in Mainz zu feiern, veranstaltet die Stadt vom 9. bis 16. September eine "Interkulturelle Woche" mit Vorträgen, Bühnenprogramm und vielem mehr. "Aus Unterschiedlichkeit entstehen Chancen", meint OB Michael Ebling.

Wie aus tausend und einer Nacht. Foto: Julia Rau (Archiv)

Mainz – Um die kulturelle Vielfalt von 60.000 Migranten in Mainz zu feiern, veranstaltet die Stadt vom 9. bis 16. September eine "Interkulturelle Woche" mit Vorträgen, Bühnenprogramm und vielem mehr. "Aus Unterschiedlichkeit entstehen Chancen", meint OB Michael Ebling und freut sich sehr auf die kulturell bunte Woche.

Seit 1976 wird diese von der Stadt Mainz veranstaltet, damals noch unter dem Namen "Woche des ausländischen Mitbürgers". So wie sich der Name geändert hat, habe sich auch das Verhältnis zwischen hier geborenen Mainzern und zugezogenen Migranten geändert, erläutert Ebling: "Die Mainzer leben friedlich und in großer Offenheit zusammen."

Als Einstieg findet am Sonntag, 9. September, ein "Interkulturelles Fest" statt. Da gibt an 120 Ständen rund um den Dom kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt – und mehr: Ein Bühnenprogramm am Marktplatz mit rund 20 Gruppen bietet Tanz und Musik rund um den Globus. Zum Kinderprogramm gehören Theatervorführungen, eine Kinderolympiade und andere Attraktionen.

Das Motto der Woche lautet "Integration durch Sport". Dementsprechend ist das Programm von sportlichen Vorführungen und Aktionen zum Mitmachen geprägt. Highlights sind zwei Führungen durch die Coface-Arena sowie ein multikulturelles Fußballturnier am Samstag, 15. September.

Neben den Veranstaltungen unter freiem Himmel stehen auch zahlreiche Kabarett- und Musikvorführungen im Frankfurter Hof auf dem Programm. So wird etwa die achtköpfige Band "Drums United – The Drums of the World" am Freitag, 14. September, das Publikum auf eine getrommelte Weltreise mitnehmen.

Das komplette Programm der interkulturellen Woche gibt es unter www.integration.mainz.de. inz