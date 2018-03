Infokampagne für Umweltzone in Mainz und Wiesbaden startet

Die Umweltzone rückt näher. Ab 1. Februar 2013 dürfen auf den Straßen innerhalb des Mainzer Autobahnrings nur noch Fahrzeuge mit der grünen Feinstaubplakette unterwegs sein – oder mit Ausnahmegenehmigung. Dasselbe gilt für Wiesbaden einschließlich Amöneburg, Kastel und Kostheim, aber ohne die östlichen Stadtteile. Den Startschuss für die gemeinsame Informationskampagne gaben die Umweltdezernenten beider Städte am Dienstag an der Grenzlinie mitten auf der Theodor-Heuss-Brücke.

Enge Zusammenarbeit: Die Mainzer Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne) und der Wiesbadener Bürgermeister Arno Goßmann (SPD) stellten die gemeinsame Infokampage zur Umweltzone vor. Foto: Harry Braun

"Wann immer jemand behauptet, Mainz und Wiesbaden würden nicht zusammenarbeiten – hier beweisen wir das Gegenteil", sagte der Wiesbadener Dezernent Arno Goßmann (SPD). Mainz profitiere von der Kooperation nicht zuletzt finanziell, so Eder: Wiesbaden trage den größten Teil des Info-Etats. Die Kosten für die Mainzer Schilder schätzt Eder auf rund 25.000 Euro. Sie geht aber davon aus, dass dies durch Plakettengebühren (6 Euro) und Bußgelder wieder hereinkommt. Wer ohne grüne Plakette erwischt wird, zahlt laut Bundesbußgeldkatalog 40 Euro und bekommt einen Punkt in Flensburg. Die Ausnahmekriterien sind mit denen in Frankfurt harmonisiert, damit eine Genehmigung in allen drei Städten gilt. Ausnahmegenehmigungen für 20 Euro (Monat) oder 100 Euro (ein Jahr) gibt es unter anderem für Autos ab 27 Jahren, Schaustellerwagen, Schwertransporter, Kranwagen oder Fahrzeuge, auf denen eine Geschäftsidee beruht wie etwa spezielle Verkaufswagen auf dem Wochenmarkt.

Bewohner in der Umweltzone haben mit einer Ausnahmegenehmigung bis Ende 2014 Zeit, ein abgasarmes Fahrzeug anzuschaffen oder Rußpartikelfilter nachzurüsten. Letzteres fördert der Bund mit 334 Euro. Weder Plakette noch Ausnahmegenehmigung benötigen unter anderem Traktoren, Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge sowie Oldtimer. Gespräche mit den Wirtschaftskammern stehen noch aus. Die HwK Rheinhessen fordert laut Hauptgeschäftsführer Stefan Zimmer, Ausnahmegenehmigungen mit einem Handwerkerparkausweis zu koppeln – nach Wiesbadener Vorbild.

Claudia Renner

Hinweis: Das Infoblatt gibt es im Umweltinformationszentrum, Dominikanerstraße 2, und im Internet auf www.mainz.de/umweltzone; Anträge auf Ausnahmegenehmigungen ab November beim Stadtplanungsamt, Abt. Verkehrswesen, Zitadelle, Bau C.