In Rheinland-Pfalz gilt Hitzewarnstufe 2 – Riesling bekommt Sonnenbrand

Seit Sonntag gilt in Rheinland-Pfalz die Hitzewarnstufe 2. Während Mensch und Tier unter den Temperaturen leiden, haben auch manche Pflanzen ihre Last: Rieslingtrauben beispielsweise bekommen leicht Sonnebrand.

Der Deutsche Wetterdienst informiert Pflegeeinrichtungen und Gesundheitsämter mit der Hitzewarnung darüber, ob eine bestimmte Warnschwelle überschritten wird. Wenn die gefühlte Temperatur 32 Grad erreiche – wie am Samstag -, gelte eine starke Wärmebelastung und damit Warnstufe 1, bei 38 Grad sei es eine extreme Wärmebelastung mit Warnstufe 2, sagte am Montag eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Mainz.

Das Ministerium gibt im Internet Tipps, worauf Rheinland-Pfälzer bei Hitze achten sollten – viel trinken, Obst und Gemüse essen, direkte Sonne meiden. In Hessen galt seit Montag die Warnstufe 2.

Die Rekord-Hitze am Wochenende hat nicht nur Menschen und Tieren zugesetzt. Auch Weintrauben können bei solch extremem Wetter Schaden nehmen. "Wir haben es am Wochenende häufiger erlebt, dass Trauben einen Sonnenbrand bekommen haben", sagte Weinexperte Jürgen Oberhofer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) am Montag in Neustadt an der Weinstraße. "Die Beerenhaut wird dann von der starken Sonneneinstrahlung verletzt und kann die Flüssigkeit nicht mehr halten – die Früchte vertrocknen. Vor allem Riesling ist empfindlich."

Vom Sonnenbrand seien aktuell aber nur wenige Trauben betroffen, weil die Reife schon sehr fortgeschritten sei und die Trauben dann robuster seien. "Für die Qualität des Weins war die Sonne am Wochenende sogar gut", erklärt Oberhofer. Die natürliche Auslese sorge dafür, dass die Trauben, die überleben, mehr Nährstoffe bekommen.