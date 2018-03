In Mainz fehlen 1000 günstige Wohnungen – Landflucht hält an

In Mainz wird es immer schwieriger, eine bezahlbare Mietwohnung zu finden. Zu diesem Ergebnis komme eine Stadt-Umland-Studie im Auftrag des Verbands der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW), dem auch die Wohnbau Mainz GmbH angeschlossen ist.

Wer eine günstige Mietwohnung sucht, kann sich in Mainz die Hacken ablaufen. Foto: dpa/picure alliance

Mainz – In Mainz wird es immer schwieriger, bezahlbaren Mietwohnraum zu finden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Stadt-Umland-Studie im Auftrag des Verbands der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW), dem auch die Wohnbau Mainz GmbH angeschlossen ist.

Fazit der Studie: Im Ballungsraum Rhein-Main ist Mainz ein ebenso gefragtes wie teures Pflaster. So gebe es inzwischen einen Trend zur "Reurbanisierung", zur Rückkehr in die Stadt – statt Eigenheim in Wörrstadt oder Saulheim. Grund ist der städtische Vorteil bei der Infrastruktur, wie Schulen, Kindergärten, Kulturangeboten, Gesundheitsversorgung oder Öffentlicher Nahverkehr, erläutert Rudolf Ridinger, Verbandsdirektor des VdW. Auch die Bevölkerungsentwicklung trage dazu bei, dass sich die Entwicklung von Stadt und Umland voneinander abkoppele, stellt Christof Henn, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen, fest. So steige die Nachfrage nach kleinen, städtischen Single-Wohnungen.

Demografie schlägt auf dem Land durch, Mainz schrumpft kaum

Verglichen wurden Mainz, Koblenz, Kaiserslautern, Ludwigshafen, Neuwied, Speyer, Pirmasens, Bad Kreuznach und Idar-Oberstein. Wobei Regionen wie Pirmasens oder Idar-Oberstein buchstäblich zu den Verlierern gehören: den Bevölkerungsverlierern. Oder das Umland von Kaiserslautern, dem bis 2025 ein Bevölkerungsverlust von 11 Prozent prognostiziert wird. Da steht die Landeshauptstadt dank ihrer Wirtschaftskraft vergleichsweise gut da. Im Mainzer Umland werde die Bevölkerung bis 2025 nur um 3 Prozent zurück gehen.

Doch wie die starke Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt befriedigen? Laut Thomas Will, Geschäftsführer der stadtnahen Wohnbau, fehlen in Mainz mindestens 1000 Mietwohnungen für den "normalen" Einkommensbereich sowie für Studenten.

Hinzu komme, dass gesetzliche Vorgaben wie energetische Sanierung und Barrierefreiheit kommunale Wohnbauunternehmen wie die Wohnbau derart einbinden, dass sie ihrem Grundversorgungsauftrag, sozialen Wohnraum neu zu schaffen, kaum noch nach kommen könnten. Zwei Drittel des Wohnbau-Bestands stammten aus den 50er- und 60er-Jahren.

Betuchte Bewohner verdrängen die weniger zahlungskräftigen

3500 Wohneinheiten seien sanierungsbedürftig. Die Investitionskosten der gesetzlichen Sanierungsauflagen wirkten sich wiederum auf die Mieten aus, die dann teils "nicht mehr darstellbar sind", erläutert Will das Dilemma.

Auch gebe es Verdrängungsmechanismen. Zahlungskräftige Mieter oder Käufer verdrängen die weniger zahlungskräftigen. Obendrein gebe es in Mainz kaum noch bebaubaren Grund und Boden, sagt Will. Deshalb setze die Wohnbau auf Konversionsflächen, wie etwa die GFZ-Kaserne in der Oberstadt, um hier bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Zentrale Forderung des VdW an die Politik: Statt Gießkannenprinzip den Wohnbau differenzierter fördern: In Wachstumsregionen den Neubau, in strukturschwachen Regionen den "Rückbau". Will heißen: den Abriss.

Von Jochen Dietz

Nachzulesen ist die Studie auf www.wohnungswirtschaft-aktuell