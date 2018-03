In Österreich geht's um taktische Abläufe

Am heutigen Freitag kommt der FSV Mainz 05 in seinem Sommertrainingslager in Bad Tatzmannsdorf an. Im österreichischen Burgenland nahe der ungarischen Grenze wird der Fußball-Bundesligist bis zum 4. August die zweite Phase der Vorbereitung auf die Saison 2012/13 bestreiten.

Eugen Polanski ist nach seinem verlängerten Urlaub wieder ins Mannschaftstraining des FSV Mainz 05 zurückgekehrt. Der polnische EM-Teilnehmer soll jetzt ans physische Niveau der Kollegen herangeführt werden. Foto: Eva Willwacher

Im österreichischen Burgenland nahe der ungarischen Grenze wird der Fußball-Bundesligist bis zum 4. August die zweite Phase der Vorbereitung auf die Saison 2012/13 bestreiten. Die vierwöchige Phase I in Mainz, der sich ein siebentägiger Kurzurlaub anschloss, war sehr gut gelaufen.

Man habe als Trainer immer Bedenken, sagt Thomas Tuchel, so etwas laut zu sagen, lange bevor das erste Pflichtspiel angepfiffen wird. "Aber das ist ja Unsinn", erklärt der 38-Jährige. Wenn etwas gut war und ist, dann könne man das auch so benennen. Kaum Verletzte trotz hoher Umfänge und intensiver Belastungen, Spielfreude und gute Ergebnisse in den bisherigen Testspielen, ein erkennbares taktisches Grundgerüst, Begeisterung und hohe Konzentration in allen Übungseinheiten, viel zu meckern hatte der Mainzer Fußballlehrer bislang nicht. "Die Mannschaft hat das gut gemacht. Aber das ist vorbei."

Polanski und Risse heranführen

In Österreich gehe es nun darum, diesen erarbeiten Geist im Umgang miteinander und in der Trainingsarbeit beizubehalten und die spielerischen und taktischen Abläufe zu perfektionieren. Der polnische EM-Spieler Eugen Polanski, der in seinem verlängerten Urlaub schon viel gelaufen ist, muss an das physische Niveau des Restkaders herangeführt werden. Offensivspieler Marcel Risse muss nach seiner zehnmonatigen Verletzungszeit wieder auf Wettkampfniveau gebracht werden.

Natürlich müssen die beiden Sommerzugänge Junior Diaz und Chinedu Ede möglichst zügig menschlich und sportlich integriert werden. Und übergeordnet wird sich Tuchel an die ebenso spannenden wie wichtigen Entscheidungen herantasten. Welche Grundordnung wird die passende sein zum Ligastart? Steht Christian Wetklo oder Heinz Müller zwischen den Pfosten?

Wie wird die Startelf aussehen?

Bei den Neuzugängen hält sich Tuchel vor Beginn des Trainingslagers mit Bewertungen zurück. Ede sei ein Dribbler, dieses Element habe im Kader gefehlt, welche Position der 25-Jährige besetzen kann, für diese Einschätzung sei es noch zu früh. Diaz habe mit Wisla Krakau in der Europa-League gespielt, dennoch sei der Sprung in die Bundesliga ein "enormer Schritt". Noch wisse man zu wenig über den Linksverteidiger, und der Trainer mag sich jetzt auch nichts "aus den Fingern saugen". Tuchel will sehen, dass sich der 28-Jährige aus Costa Rica in Österreich zeigt. "In vier Wochen wissen wir dann mehr. Bis jetzt macht er einen aufgeschlossenen und klaren Eindruck."

Torwartfrage sorgt für Spannung

Wer zwischen den Pfosten steht, sagt Tuchel, "das werden die Journalisten in Freiburg erfahren, die Torhüter vielleicht etwas früher". Wetklo sei gut, Müller sei gut. "Beide sind auf einem Topniveau. Das ist Konkurrenzkampf, und das wissen beide auch. Wir haben noch lange vier Wochen vor uns." Die Systemfrage wird wohl entschieden zwischen einem 4-3-1-2 und dem 4-2-3-1 ein, aber da wird der Trainer je nach Gegner sicher im Saisonverlauf flexibel bleiben. Neu erfinden müsse man nichts. Und gleich, wie die erste Startelf aussehen wird, "wir müssen in der Leistung konstanter werden, auf einem hohen Niveau".

Klar ist, dass Stefan Bell und Petar Sliskovic keine große Perspektive haben im Kader. Der Klub respektiert die gültigen Verträge. Und Tuchel hat auch Verständnis dafür, dass die beiden jungen Profis das gute Trainingsumfeld in Mainz nutzen wollen, "um nahe an ihre optimale Leistungsfähigkeit heranzukommen". Aber: "Beide werden sehr viel Geduld brauchen, auf jeden Fall." Das klang wie ein Signal, nach dem Motto: Sucht euch einen Klub, bei dem ihr Einsätze habt und bei dem ihr zeigen könnt, dass ihr in der Lage seid, euch sportlich durchzusetzen. Bell ist im aktuellen Kader der fünfte Innenverteidiger, Sliskovic ist der fünfte Stürmer. Für beide sei es ein Privileg, in Mainz trainieren zu können.

Amateur Saller ist weiter dabei

Benedikt Saller ist da weiter vorne. Dem jungen Mittelfeldspieler aus der Regionalligamannschaft eile ja im Verein der Ruf voraus, mit Lob nicht gut umgehen zu können. "Das hat sich bis jetzt nicht bestätigt bei uns", sagt Tuchel. Er trainiere intensiv mit, er sei sehr aufmerksam und zeige Bescheidenheit. Mit dieser Einstellung habe Saller seinen Aufenthalt bei den Profis von Woche zu Woche verlängert. "Und deshalb ist er jetzt auch mitgefahren ins Trainingslager." Mehr gebe es zu diesem Zeitpunkt nicht zu sagen, "alles weitere wäre nicht zielführend".

Der kurzzeitig zu den Amateuren beorderte Yunus Malli sei selbstverständlich jetzt wieder ein vollwertiges Mitglied der Profigruppe. In jedem Beruf sei es nun mal so, dass man einem jungen Mann mal ein Signal geben müsse. Nur werde darüber nicht gleich öffentlich berichtet wenn es sich um junge Bäcker, Maler oder auch Journalisten drehe. Im Fußball hingegen sei dies der Fall.

"Yunus muss aufpassen, dass er den Anschluss nicht verliert", erläutert Tuchel. "Er muss ständig dranbleiben. Die Jungs haben mit fast 100 Prozent Trainingsbeteiligung die Latte sehr hoch gelegt, da reicht körperliche Anwesenheit nicht." Der talentierte Spielmacher muss sich steigern. Im Temperament, im Ehrgeiz, in der Eigeninitiative. Reinhard Rehberg