Im Frankfurter Zoo schlüpfen vier flauschige Flamingo-Küken

Bei strahlendem Sonnenschein unternimmt ein flauschig-weißes Flamingo- Küken unter Aufsicht der Mama erste Ausflüge in das Freigehege im Zoo von Frankfurt. Foto: dpa

Frankfurt – Noch sind sie flauschig-weiß. Wenn sie erwachsen sind, werden ihre Federn aber lachsrosa leuchten wie die ihrer Eltern: Der Frankfurter Zoo stellte am Dienstag vier Flamingo-Küken vor. Zum ersten Mal seit 13 Jahren gibt es bei den Chile-Flamingos Nachwuchs. Das liege sicher an den verbesserten Gehege-Bedingungen, sagte Zoodirektor Manfred Niekisch laut Mitteilung. Das erste Küken sei am 9. Juli geschlüpft, das zweite am 12., das dritte am 13. Juli und das vierte am 21. Juli. Jedes Küken stammt von einem anderen Elternpaar.

"Wenn wir Glück haben, schlüpfen in den nächsten Tagen noch weitere Küken, denn zwei Eier werden noch bebrütet", sagte Niekisch. "Viele Parameter müssen stimmen, bevor Flamingos in Brutstimmung kommen und ihre Nester bauen. Die Gruppengröße ist ein entscheidender Faktor", erklärte der Zoodirektor.

Insgesamt hält der Zoo 32 erwachsene Vögel, 18 Männchen und 14 Weibchen. Sie haben ein größeres und tieferes Wasserbecken, eine Rückzugsmöglichkeit hinter dichten Pflanzen und viel lehmige Erde zum Bauen der Bruthügel bekommen. dpa