Im 05-Trainingslager bleibt auch Zeit für ein wenig Nostalgie

Die Fußball-Bundesliga erlebt 2012/13 ihre 50. Spielzeit. Durch Zufall sind wir im Trainingslager des FSV Mainz 05 in burgenländischen Bad Tatzmannsdorf auf eine der ganz besonderen Geschichten gestoßen. Beim Testspiel der 05er gegen Austria Wien im Stadtteil Neudorf.

Einst Eintracht-Stürmer, heute im Sportvorstand bei seinem Heimatverein Austria Wien: Thomas Parits (rechts, hier mit 05-Manager Christian Heidel und Teammanager Axel Schuster). Foto: Eva Willwacher

Der österreichische Erstligist ist eine Aktiengesellschaft. Als Sportvorstand fungiert Thomas Parits. Der 65-Jährige ist den schon etwas ins Alter gekommenen Anhängern der Frankfurter Eintracht noch gut in Erinnerung.

Thomas Parits trug das Adler-Trikot von 1971 bis 74. Der spielstarke Mittelstürmer, der seine Vorlagen in Frankfurt von keinen geringeren als Jürgen Grabowski und Bernd Hölzenbein serviert bekam, hat eine legendäre Pokal-Historie. Die begann beim 1. FC Köln.

Obwohl Parits nur eine Saison (1970/71) für die Kölner spielte, stand er mit den Geißböcken in zwei DFB-Pokal-Endspielen. Geht nicht? Doch, damals ging das. „Weil die deutschen Pokalendspiele in den WM-Jahren immer erst nach dem Turnier gespielt wurden“, erzählt Parits.

Erinnerungen an eine Blamage

Im Sommer 1970 war der österreichische Nationalspieler von Austria Wien zum FC Köln gewechselt. Der hatte 1969/70 das Pokalfinale erreicht. Das wurde aber erst ausgetragen nach dem WM-Endspiel 1970 (21. Juni). Am 25. Juli 70 verloren die Geißböcke – mit dem debütierenden Neuzugang Parits – das Pokalfinale sensationell gegen den Zweitligisten Kickers Offenbach mit 1:2. „Dös war a Blamage“, erinnert sich der Wiener.

1970/71 erreichten die Kölner erneut das Pokalfinale. 1:2 n.V. gegen den FC Bayern München. Auch das wurde in Köln als Blamage gewertet. Denn die Geißböcke spielten ab der 72. Minute in Überzahl: Bayern-Verteidiger Herwar Koppenhöfer, der spätere 05-Zweitligaspieler, hatte beim Stand von 1:1 (Tore: Bernd Rupp und Franz Beckenbauer) die Rote Karte gesehen. „Und dann haut uns zwei Minuten vor Ende der Verlängerung der Edgar Schneider von den Bayern so ein Ding in den Winkel“, erzählt Parits. Zwei Pokalendspiele in einer Kölner Saison: beide verloren.

1973/74 erreichte Thomas Parits dann mit der Frankfurter Eintracht das Pokalfinale. Im Achtelfinale hatte der Mittelstürmer gegen Hessen Kassel die Tore zum 2:1 und zum 3:2-Siegtreffer (90.) geschossen. Im Halbfinale eliminierte die Eintracht mit Parits den FC Bayern, in selbigem Jahr Europacupsieger der Landesmeister.

Seit 2006 Manager beim Heimatklub

Aber: Das DFB-Pokalfinale wurde erst nach dem Endspiel der WM in Deutschland (7. Juli 1974) ausgetragen. Als die Eintracht dann am 17. August 74 den Hamburger SV mit 3:1 n.V. bezwang, da war Thomas Parits nicht dabei. „In jenem Sommer war ich nach Granada gewechselt, da stand ich ja im August schon in Spanien unter Vertrag“, erzählt Parits. Mit Köln in einem Jahr zwei Endspiele verloren, mit der Eintracht Pokalsieger geworden, aber im Finale nicht mehr mitgespielt, „dös war schon a bisserl a Pech für mich“.

2006 ist Parits bei seinem Heimatklub als Manager angetreten. Nach den wilden Zeiten unter dem einstigen Klubeigner Frank Stronacher, dem millardenschweren Magna-Unternehmer, brachte Parits Ruhe in die Austria. Die Trainerzeit von Wolfgang Frank (1997/98) hatte er nicht mehr erlebt. „Aber da hatten wir hier noch ganz andere Experten“, sagt Parits. „Der Jogi Löw, der Christoph Daum, der Horst Hrubesch.“

2011 hat Parits dann mit 05-Manager Christian Heidel den Transfer von Julian Baumgartlinger von der Austria nach Mainz abgewickelt. „Das waren gute Gespräche“, so der Austria-Vorstand. „Baumi hatte noch Vertrag bei uns. Aber diese Chance wollten wir ihm nicht verbauen.“

Reinhard Rehberg