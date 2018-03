Illustrationen stehen jetzt im Mittelpunkt

Mainz – Illustrationen sind allgegenwärtig, in Zeitschriften, auf Buchcovern oder in der Werbung. Oft als Kunst im Hintergrund wahrgenommen, rückt eine Schau der Galerie "Mainzer Kunst!" die Illustration in den Fokus der Aufmerksamkeit. Ausgestellt sind Zeichnungen und Skizzen des Illustrators Felix Scheinberger.

Der 1969 in Frankfurt geborene Künstler verleiht unter anderem Literaturklassikern ein neues optisches Gewand. Seine Zeichnungen für illustrierte Ausgaben von "Homo Faber" und "Der Tod in Venedig" sind in der Ausstellung zu sehen. Einige Figuren scheinen schnell, nahezu unfertig skizziert zu sein, andere sind dagegen bis ins letzte Details ausgearbeitet. Scheinbergers Personen sind fast immer unproportioniert, sie haben Ecken und Kanten, viel zu große Köpfe und eine teils bis ins Groteske verzerrte Mimik.

Dem Illustrator gelingen eindrückliche Momentaufnahmen der Romanszenen, die Überzeugung Walter Fabers "There is no danger at all" prangt in großen Lettern über der Flugzeugszene. Immer schwingt auch eine Prise Humor mit, wie in der Zeichnung "Lebenszeit", in der ein Mensch und verschiedene Tiere, von der Fliege bis zur Schildkröte, ihre geschätzte Lebensdauer als Schild vor sich halten.

Oft ist in Scheinbergers Zeichnungen Text ein Teil der Darstellung oder sie sind collagenhaft mit Fahrkarten, kleinen Zetteln und Stempeln versetzt. Satzfetzen oder Randbemerkungen fügen sich geschmeidig in seine Illustrationen ein. Auf eine Darstellungsweise festlegen will sich Scheinberger nicht. "Als Künstler hat man eine Reihe kleiner Entscheidungen zu treffen, bis das Blatt gefüllt ist", sagt er. Neben der farbenreichen Aquarelltechnik, die sein Werk überwiegend auszeichnet, hängen düstere Tuschezeichnungen aus der apokalyptischen Fabel "Im Land der letzten Dinge".

Die Ästhetik bestimmt bei Scheinberger die Darstellungsweise. Einen Kontrast zu diesen Motiven bieten seine Reisezeichnungen, der zweite Teil der Ausstellung. Scheinbergers Szenen wirken wie schnell skizziert, aber dennoch realistisch. Der Betrachter hat den Eindruck, sich an der Kreuzung in Chelsea, New York, zu befinden und sehnsüchtig auf ein Taxi zu warten. Diese Bilder sind nur spärlich koloriert. Durch Farbe lenkt Scheinberger den Blick des Betrachters durch die Szenen in den USA, Rumänien oder Dubai. Seine Fähigkeiten versucht der Künstler durch inzwischen zwei Zeichenbücher an Interessierte weiterzuvermitteln. "Mut zum Skizzenbuch" gibt Tipps, wie man ein Zeichenbuch anlegt und pflegt. Ähnlich wie ein Tagebuch müsse man es vor neugierigen Blicken bewahren, damit es sich entfalten könne. In seine Skizzenbücher dürfen wir diese Blicke werfen.

Z Die Ausstellung "Unterwegs- Kunst im Buch II" von Felix Scheinberger ist noch bis Samstag, 25. August, in der Galerie Mainzer Kunst, Weihergarten 11, in der Altstadt zu sehen. Julia Radgen