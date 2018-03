Historisches Pflaster gibt Rätsel auf

Mainz – Das Baugrundstück an der Rheinstraße, wo vor sechs Wochen ein Bohrbagger eingebrochen war, gibt immer weitere Geheimnisse der Mainzer Stadtgeschichte preis. Nachdem der große Schürfgraben ausgewertet und wieder zugeschüttet worden war, tauchte nebenan bei der Untersuchung von altem Mauerwerk Straßenpflaster aus dem 19. Jahrhundert auf.

Der "Feldpantograph" zeichnet im Maßstab 1:20 alle Steine auf. Foto: seibert

Mainz – Das Baugrundstück an der Rheinstraße, wo vor sechs Wochen ein Bohrbagger eingebrochen war, gibt immer weitere Geheimnisse der Mainzer Stadtgeschichte preis. Nachdem der große Schürfgraben ausgewertet und wieder zugeschüttet worden war, tauchte nebenan bei der Untersuchung von altem Mauerwerk Straßenpflaster aus dem 19. Jahrhundert auf. Landesarchäologin Dr. Marion Witteyer: "Wir müssen auf alten Stadtplänen etliche Änderungen vornehmen." Neben der Pflasterstraße befindet sich mit einiger Sicherheit auch die römische Stadtmauer.

Foto: seibert

Die "Steinschüttung" im fünf Meter tiefen Schürfgraben, der sich quer durch das Grundstück zog, entpuppt sich offenbar doch noch als römisch. Dass man dort keinen Mörtel fand und die Steine deshalb zunächst als Hochwasserschutz einschätzte, war wohl ein Fehler, meint Witteyer. Vermutlich sei die Römermauer, die gut 20 Meter weiter weg vom Ufer lag als die spätere Mittelaltermauer, einfach als "Steinbruch" missbraucht und abgetragen worden. "Das ist aber noch nicht ganz in trockenen Tüchern", sagt die Fachfrau.

In der Römermauer, die von der fünf Meter tiefen Sohle noch zwei Meter weiter in den Untergrund reicht, lag viel "zugebeiltes" Holz aus der Römerzeit. Die Holzpfähle indes, die zwischen den Stadtmauern im Uferschlick steckten, wurden wohl nicht von den Römern, sondern im 8. Jahrhundert von Karolingern eingerammt.

Ursprünglich sollte das ganze Grundstück Richtung Holzturm fünf Meter tief aufgeschlossen werden, doch die Archäologen beließen es bei einem schmalen Graben. Dort tauchte viel Holz auf. Witteyer: "Gerne hätten wir tiefer gegraben, aber aus Zeitgründen haben wir es bei einem schmalen Aufschnitt belassen." Sie ist sicher, dass hier Reste römischer Schachthölzer aufgetaucht wären wie vor Jahren an der nahen Holzhofstraße: Nut- und Federhölzer, die auf Mittelmeerschiffe oder auf hölzerne Senkkasten (Caisson) hinweisen, die für Brückenpfeiler verwendet wurden.

"Wir werden wohl am Montag hier unsere Arbeiten abschließen – dank des guten Wetters vor der vereinbarten Zeit", sagt Witteyer. Aber die Archäologen wollen die Bohrarbeiten der Baufirma beobachten. Das Grundstück wird erneut "aufgeschlitzt", um zu vermeiden, dass Baugeräte in Gewölbe einbrechen. Witteyer: "Viele Überraschungen kann es eigentlich nicht mehr geben." Doch unverhofft kommt oft, wie das alte Pflaster beweist. Das könnte auch noch Änderungen in den Geschichtsbüchern bringen. Ein Beispiel: Die Stadtmauer verlor durch die Überbauung mit einer Straße ihren Rechtsstatus, weiß Witteyer. Wann das war, muss sich noch herausstellen.

"Der Aufwand hier hat sich auf jeden Fall gelohnt", sagt Witteyer, man habe wertvolle Mosaiksteinchen zum Bild der Stadtgeschichte hinzugefügt. Die Forscher sehen sich bei jedem Bauvorhaben im Rhein-Uferbereich in der Pflicht. Denn ohne sie wird Geschichte für Jahrhunderte einfach zubetoniert.

Z Auf dem Baugrundstück an der Rheinstraße war am 19. Juni ein 80 Tonnen schwerer Bohrbagger bei Fundamentgründungen in ein Kellergewölbe eingebrochen (wir berichteten). Deshalb musste der Baugrund neu untersucht werden. Eine gute Gelegenheit für die Archäologen, nicht nur wie geplant eine kleine Ecke an der Templergasse unter die Lupe zu nehmen, sondern einen Graben übers ganze Gelände zu ziehen.