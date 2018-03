Historiker gehen auf Entdeckerfahrt

Geschichte auf vier Rädern: Mitarbeiter der Uni Mainz brausen mit einem Bus durch Rheinhessen. Mit dieser fahrbaren Forschungsstation wollen sie Geschichte erkunden und bekannt machen.

Das Geschichtsmobil kutschiert von Mainz aus durch Rheinhessen, sammelt die Beiträge von über 100 Hobbyhistorikern.

Foto: Archiv

Rheinhessen – Äußerlich betrachtet, ist das ein Kleinbus. Zugegeben: der etwas teureren Marke.

Doch erst der Zweck macht das weiße Fahrzeug mit der Aufschrift "Regionalgeschichte.net" wirklich wertvoll. Der Bus ist nämlich eine kleine fahrbare Forschungsstation, auch "Geschichtsmobil"genannt.

Für gewöhnlich parkt das Auto vor dem "Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz", in dessen Diensten es auch steht. Nicht weit vom neuen Stadion der 05er entfernt. Seit Oktober 2009 kutschiert der Bus die Mitarbeiter des Instituts immer wieder durch Rheinhessen und die anderen Regionen von Rheinland-Pfalz. Die Mission lautet: Geschichte erkunden und bekannt machen. Wie zuletzt auf dem "Rheinland-Pfalz-Tag" in Ingelheim, wo in Kooperation mit dem Ingelheimer Historischen Verein eine Ausstellung zur "Rechtsgeschichte in Ingelheim" präsentiert wurde. Oder davor bei dem mittlerweile fünften rheinhessischen "Römertag".

Die Schautafeln mit einer kleinen Ausstellung zur allgemeinen Ortsgeschichte, die gewissermaßen zur Standardausstattung des "Geschichtsmobils" gehört, kann nach Bedarf erweitert werden. Wo immer das "Geschichtsmobil" jedenfalls auftaucht, informieren die Mitarbeiter des Instituts über die Geschichte des jeweiligen Ortes und sammeln alle noch unentdeckten Dokumente, die bis dahin in Schubladen oder verstaubt auf den Speichern lagerten.

Informationen ins Netz stellen

"Die Leute kommen auf uns zu", sagt Elmar Rettinger vom Institut. "Die Informationen, die sie uns zur Verfügung stellen, bereiten wir auf und stellen sie ins Netz." Die Internetpräsenz "regionalgeschichte.net" ist die virtuelle Pforte zur Lokalgeschichte der Region. Das Projekt des Instituts wird zwar von Rettinger und seinem knapp zehnköpfigen Team geleitet. Doch wäre das Ergebnis sicher nicht so ertragreich, wenn die Unterstützung der vielen Hobbyhistoriker vor Ort fehlen würde, meint Rettinger. Ihre Begeisterung für die Geschichte ihrer Gemeinden hilft, den historischen Erinnerungsschatz zu füllen. "Fast 100 Hobbyhistoriker liefern uns Beiträge." Das Projekt steht auch den zahlreichen Heimatmuseen und Geschichtsvereinen nah. "Wir sprechen sie gezielt an und involvieren sie in die Projekte."

Das geht so weit, dass mancher Laienhistoriker eine eigene Seite innerhalb der Internetpräsenz unterhält, wie etwa Stefan Mossel aus Essenheim, dessen Seite gar 2009 als eine der 50 besten Genealogie-Seiten prämiert wurde. "Andere betreuen ,ihren' Ort selbstständig." Auch mancher Praktikant hat Gefallen an der Arbeit gefunden und kümmert sich um die Seite des Ortes, aus dem er kommt, weiß Rettinger zu berichten.

Rheinhessen fast voll erschlossen

Auf "regionalgeschichte.net" wird die Lokalgeschichte greifbar, weil sie von Menschen vor Ort gemacht und präsentiert wird. "Forschen – Vermitteln – Mitmachen", heißt es dazu auf der Homepage mit dem "Geschichtsmobil".

Die Erschließung von Mainz und Rheinhessen ist inzwischen weit vorangeschritten. Mit zahlreichen historisch relevanten Daten. Derzeit kümmert sich das Team um Dörfer und Städte am Mittelrhein. "Hunsrück" und "Saarland" befinden sich im Aufbau. Ohne die Sonderausstattung des "Geschichtsmobils" ginge das alles nicht. An Bord gibt es die Möglichkeit zu Online-Recherchen und zur digitalen Aufbereitung von Fotografien und anderen Dokumenten aus dem Privatbesitz. Ton- und Video-Aufnahmen bei Interviews zu produzieren, ist dabei ebenfalls möglich.

Am 15. Und 16. September steht das "Geschichtsmobil" vor dem Theater in Mainz und präsentiert sich beim "Wissenschaftsmarkt der Mainzer Wissenschaftsallianz", das unter dem Thema "Kaufen wie im Mittelalter" steht. Danach ist es vom 23. bis 26. September beim "49. Deutschen Historiker Tag", auf dem Uni-Gelände zu sehen. Ein großes Projekt ist schließlich die 200-Jahre-Feier von Rheinhessen, die 2016 ansteht. Zuletzt ist "regionalgeschichte.net" auch Facebook beigetreten: www.facebook.com/regionalgeschichte.net. Gregor Starosczyk-Gerlach