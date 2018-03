Heißestes Wochenende des Jahres steht an – Hitzetipps aus dem Netz

Das bislang heißeste Wochenende des Jahres in Rheinland-Pfalz und im Saarland steht bevor: Bis auf 37 Grad soll das Thermometer steigen, sagte Meteorologe Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst in Frankfurt.

Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv – DPA

Mainz/Trier – Das bislang heißeste Wochenende des Jahres in Rheinland-Pfalz und im Saarland steht bevor: Bis auf 37 Grad soll das Thermometer am Sonntag steigen, sagte Meteorologe Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst in Frankfurt.

Im Westerwald, Hunsrück und in der Eifel werde es 33 bis 34 Grad heiß. «Das sind für diese Regionen auch Mordstemperaturen», sagte er. Der Samstag sei mit maximal 35 Grad in den heißen Ecken und mit 30 bis 33 Grad in den Höhenlagen noch ein bisschen kühler. Bei dem Wetter sei aber klar: «Da darf man sich nicht überanstrengen», sagte Jonas.

Dass es in diesem Jahr noch einmal so ein heißes Wochenende geben wird, sei eher unwahrscheinlich. «Da müssen die Zutaten in der Wetterküche wie jetzt schon stimmen», sagte er. Und das werde im Laufe eines Jahres von Woche zu Woche unwahrscheinlicher. Die aktuelle Hitze sei nicht von großer Dauer: Von Montag an sinken die Temperaturen wieder, wenn auch erst auf 30 bis 35 Grad, sagte Jonas.

Hier kommen Hitzetipps der MRZ-User

Auf unseren Profilen bei Facebook und Twitter haben wir gefragt, wie man bei 37° einen kühlen Kopf bewahren kann. Hier die Antworten:

@Peppels Van EDchen: Grillparty mit kaltem Bier, heißen Steaks, Kinderplanschbecken (ohne Kinder) und 'ner abkühlenden Wasserschlacht.

@Fuchsdame2703: Auf Arbeit 'nen nassen Waschlappen im Kühlschrank parken und in den Nacken legen.

@Fail_MD: Urlaub in Schweden.

@kakifrucht: Feierabend machen und zu Hause 'ne lange Siesta auf dem Balkon.

@Steffi Krieger: Arbeiten im Büro mit Klimaanlage.

@Gesula: Pickles!

@Stefanie Ehl: Abtauchen in der Wäller Karibik-Landschaft des Herthasees! Oder abtauchen wie die Seehunde im Neuwieder Zoo. Oder Babytauchen im Rengsdorfer Freibad. Die Humboldt-Pinguine im Zoo Neuwied haben es auch gut. Die können ins kühle Wasser springen und abtauchen.

@Andreas Trost: Ein leckeres Häagen Dazs Eis.

@Stefanie Schitteck: Schwimmbadfest in Mombach!

@care_de: An die syrischen Flüchtlinge in Jordanien denken! Da ist es noch heißer! Und natürlich: an den Baggersee fahren!

@Peter Sabine Kirn: Mit Hund und Frauchen in Heidenfahrt schwimmen gehen. ax

