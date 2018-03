Haschisch-Dealer muss vier Jahre in Haft

Fast 100 Drogengeschäfte in Mainz konnte die Polizei einem 37-jährigen Marokkaner nachweisen. Doch am Ende der Verhandlung gab es zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft keine Einigkeit.

Foto: Thorben Wengert / pixelio

Mainz – Fast 100 Drogengeschäfte in Mainz konnte die Polizei einem 37-jährigen Marokkaner nachweisen.

Doch am Ende der Verhandlung am Landgericht gab es zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft keine Einigkeit: Zuerst habe er gedacht, sein Mandant sei "ein großer Fisch", bekannte einer von zwei Anwälten. Doch nach einem genaueren Studium der Akten, gab es für ihn ein fast schon enttäuschtes Fazit: Sein Mandant sei doch nur ein "Dilettant".

Das sah die Staatsanwaltschaft ganz anders. Fest stehe, dass der "Angeklagte seit geraumer Zeit Mitglied der Betäubungsmittelszene ist", so der Vertreter der Staatsanwaltschaft. Der Alltag des 37-Jährigen sei von den illegalen und gewerbsmäßigen Geschäften mit Haschisch geprägt gewesen. Insgesamt ging es um mehr als fünf Kilogramm Haschisch.

Dementsprechend unterschiedlich sahen die Strafvorstellungen der beiden Parteien aus: Während die Verteidigung eine dreijährige Haftstrafe für angemessen hielt, plädierte die Anklagebehörde auf vier Jahre und vier Monate. Letztlich folgte die 3. Strafkammer eher der Staatsanwaltschaft und verurteilte den Angeklagten zu vier Jahren Haft.

Der Angeklagte sei "seit spätestens November 2010 eine feste Größe" in der Mainzer Drogenszene gewesen, begründete der Vorsitzende Richter Reinhold Koch die Entscheidung. Der Marokkaner habe einen "festen Kundenstamm" mit Haschisch versorgt. Dabei sei eine "durchaus kaufmännische Geschäftsstruktur" entstanden.

Aufgeflogen ist der Dealer nur, weil ein Zwischenhändler in Kirn in eine Verkehrskontrolle geriet. Dabei wurden wie bereits berichtet knapp 300 Gramm Haschisch bei dem 35-jährigen Kunden des Mainzer Dealers gefunden. Durch den 35-Jährigen kam die Polizei auf die Spur des Marokkaners, der etwa ein halbes Jahr überwacht wurde, bevor die Polizei am 26. Januar den Marokkaner und weitere Drogenhändler im Rhein-Main-Gebiet dingfest machte.

Dealen aus der Not heraus?

In das Drogenmilieu sei ihr Mandant nur hineingerutscht, weil er keine Arbeit habe finden können, betonte die Verteidigung. Erschwerend sei der Druck der Familie in Marokko dazugekommen, die vom jüngsten Sohn finanzielle Unterstützung erwartet hätte.

Nun steht der zweifache Familienvater, der im Jahr 2000 nach Deutschland kam, vor den Trümmern seiner Existenz. Ihm drohen nicht nur vier Jahre Haft – das Urteil ist noch nicht rechtskräftig -, sondern auch das Eheaus. Darüber hinaus könnte der 37-Jährige aus Deutschland ausgewiesen werden.

Er habe einen "gravierenden Fehler" gemacht, bekannte der Mann. Besonders müsse er sich bei seiner Frau entschuldigen, da er seine Familie beschädigt habe. Ob er mit diesem Eingeständnis seine Ehe retten kann, bleibt abzuwarten. Heiko Beckert