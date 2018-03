Haschisch im Briefkasten

Mit Drogenhandel wollte ein 35-Jähriger sein "Taschengeld" aufbessern. Doch das vermeintlich leicht verdiente Geld könnte den Mann noch teuer zu stehen kommen. Er steht vor Gericht.

Foto: dpa Symbolbild

Mainz – Sein Gehalt beim Rüsselsheimer Autobauer Opel reichte dem Mann offensichtlich nicht. Deshalb fing er vor vier oder fünf Jahren an, mit Haschisch zu dealen. So habe er sein "Taschengeld" aufgebessert, erzählte der 35-Jährige am Mittwoch im Saal 201 des Mainzer Landgerichts.

Das vermeintlich leicht verdiente Geld könnte den Mann noch teuer zu stehen kommen. Am 1. Juli 2011 geriet er mit seinem Auto und 300 Gramm Haschisch bei Kirn in eine Personenkontrolle. Die Suche nach dem Ursprung des Stoffs wurde den Beamten leicht gemacht. In dem Fahrzeug fanden sie unter anderem den Lebenslauf eines in Mainz lebenden 1975 geborenen Marokkaners für eine Bewerbung bei Opel. Es handelte sich, wie sich wenig später herausstellte, um den Drogenlieferanten des 35-Jährigen. Seit Mittwoch muss sich der Lieferant vor dem Landgericht wegen Drogenhandels verantworten. Es geht um gut sechs Kilogramm Haschisch und ein paar Gramm Kokain.

Furcht vor langer Haft

Als er bei der Polizei vernommen wurde, sei er geschockt gewesen, gab der Opel-Arbeiter zu. Er habe Angst, wegen der 300 Gramm Betäubungsmittel eine lange Haftstrafe absitzen zu müssen. Und diese Angst scheint ihm die Zunge gelockert zu haben – gegenüber der Polizei packte er umfassend aus.

Weil der anklagte Dealer in Mainz lebt, übergab die Polizei in Bad Kreuznach den Fall an die Kollegen der Landeshauptstadt. Und so starteten die Mainzer einen Großeinsatz. Der 37-jährige Angeklagte wurde ein knappes halbes Jahr observiert und abgehört. Mit Erfolg: Neben dem Angeklagten gerieten weitere Dealer, die mit dem 37-Jährigen Geschäfte machten, ins Visier der Polizei. Zu den Verdächtigen gehört der Betreiber eines Cafés in Rüsselsheim, ein Mann aus Niedernhausen sowie zwei Dealer aus Kastel und Kostheim. Am 26. Januar dieses Jahres griffen die Beamten schließlich in einer konzertierten Aktion zu und verhafteten die mutmaßlichen Dealer. Darüber hinaus gerieten einige Kunden in die Fänge der Justiz. Derzeit arbeiten die Gerichte diese Fälle ab, einer wurde bereits mit einer mehrjährigen Haftstrafe abgeschlossen.

Dem Angeklagten, der seit Januar in Untersuchungshaft sitzt, werden konkret 96 Drogengeschäfte in der Neustadt, bei der Universitätsmedizin und in Kastel vorgeworfen. Einem Kunden, der auf den Spitznamen "Charlie" hört, soll der Angeklagte 25 Gramm schwere Haschischtüten in den Briefkasten geworfen haben.

Angeklagter in Szene verankert

Sein Drogenlager hatte er offensichtlich in der Mombacher Straße. Dort fand die Polizei ein Kilo Hasch. "Der Mann ist seit mehreren Jahren ein fester Bestandteil der Szene", betonte der Vertreter der Staatsanwaltschaft. Angesichts der detaillierten Anklage, die minutiös Ort, Zeit und Drogenmengen der 96 illegalen Geschäfte auflistet, gab der Angeklagte die Vorwürfe zu. Nur mit Kokain habe er nichts zu tun.

Doch der Mitarbeiter von Opel, der die Geschichte ins Rollen gebracht hat, blieb dabei, der Angeklagte habe auch Kokain verkauft. An der Glaubwürdigkeit des Zeugen hatte der Vorsitzende Richter Reinhold Koch jedoch Zweifel. Er verwies den Mann auf Widersprüche zwischen seinen Aussagen bei der Polizei und vor Gericht. Habe man ihm eine Bewährungsstrafe für brauchbare Aussagen versprochen? Nein, antwortete der Zeuge, der noch auf sein Verfahren wartet.

Doch in einem Protokoll ist von einer milden Bewährung die Rede. Das sei nur in Bad Kreuznach gewesen, betonte der leitende Beamte aus Mainz. Hier seien keine Vergünstigungen versprochen worden. Ein Urteil wird für Freitag erwartet. Heiko Beckert