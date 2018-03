Grenzfall A 60: Zu wenig Verkehr für sechs Spuren

Heidesheim – Auf der Autobahn 60 zwischen Ingelheim und dem Autobahndreieck Mainz wird es auf absehbare Zeit keinen Standstreifen geben. Der Landesbetrieb Mobilität schreibt uns auf Anfrage, dass die A 60 als "Grenzfall" zu betrachten sei. Vier Fahrbahnen reichen für die 63 600 Autos, die hier täglich fahren, nicht mehr ganz aus. Ein sechsstreifiger Querschnitt liegt hingegen an der unteren Auslastungsgrenze.

Heidesheim – Auf der Autobahn 60 zwischen Ingelheim und dem Autobahndreieck Mainz wird es auf absehbare Zeit keinen Standstreifen geben.

Der Landesbetrieb Mobilität schreibt uns auf Anfrage, dass die A 60 als "Grenzfall" zu betrachten sei. Vier Fahrbahnen reichen für die 63 600 Autos, die hier täglich fahren, nicht mehr ganz aus. Ein sechsstreifiger Querschnitt liegt hingegen an der unteren Auslastungsgrenze. Das nennt der Landesbetrieb Mobilität als Grund dafür, dass in einem Abschnitt bei Heidesheim, wo kürzlich der schwere Unfall mit zwei Todesopfern geschah, der Standstreifen zur Fahrspur ausgebaut wurde.

Vor 20 Jahren umgewidmet

Anfang der 90er-Jahre sei die zwölf Kilometer lange Strecke zur Verbesserung des Verkehrsflusses und Steigerung der Leitungsfähigkeit ummarkiert worden. Das gelang ohne große Baumaßnahmen und Eingriffe in die Natur. Sechs Nothaltebuchten wurden eingerichtet. Nach dem maßgeblichen Bedarfsplan wurde 2003 der sechsstreifige Ausbau (plus Standstreifen) als "weiterer Bedarf" eingestuft, also als nachrangige Priorität. Erst wenn der Bund eine Heraufstufung in "vorrangigen Bedarf" vornehme (frühestens 2015) und die nötigen Finanzmittel bereitstehen, könnten planerische Aktivitäten beginnen, schreibt der LBM. Wenn keine Brückenverbreiterungen, Lärmschutzmaßnahmen, Landespflege und Grunderwerb anfielen, sei von 700 000 Euro nur für den Erd- und Straßenbau für einen neuen Seitenstreifen pro Kilometer auszugehen. Eine zeitliche Prognose ist nicht möglich. Dennoch: "Der LBM wird sich mit Nachdruck für einen sechsstreifigen Ausbau mit zusätzlichem Standstreifen einsetzen."

Mit der Deckenerneuerung 2011 wurde auch der Bau passiver Schutzeinrichtungen überprüft und festgestellt, dass teils dicke Bäume und Brückenmauern eine Gefährdung darstellen. Deshalb wurden zusätzliche Leitplanken montiert. Diese könnten im Fall, dass ein Auto liegen bleibt, von den Insassen überstiegen werden, um Schutz vor dem nachfolgenden Verkehr zu suchen. Ob der tödliche Unfall durch einen Seitenstreifen hätte vermieden werden können, will der LBM nicht beurteilen. Jedenfalls sei die Gefahr niedriger gewesen. Gleichwohl geschehen ständig Unfälle durch auffahrende Autos auch auf Seitenstreifen.

Über 20 Prozent ohne Standspur

Das rheinland-pfälzische Autobahnnetz ist derzeit 872 Kilometer lang. Auf 189 Kilometern gibt es keine Seitenstreifen. Die temporäre Freigabe des Seitenstreifens (TSF) etwa auf der A 63 zwischen Mainz und Nieder-Olm sei keineswegs nur ein Modellversuch. Diese Verkehrsregelung werde schon in mehreren Bundesländern erfolgreich eingesetzt. Polizei und Betriebsdienst begrüßten die TSF, weil für betriebsdienstliche Aufgaben und die Eigensicherung der Pannenstreifen außerhalb der Spitzenzeiten zur Verfügung stehe. Armin Seibert



Drei Fahrstreifen zwischen Dreieck und Kreuz: Die Autobahnstrecke zwischen Autobahndreieck Mainz (A 60/A 643) und der Anschlussstelle Finthen/Saarstraße soll von derzeit zwei Fahrstreifen ohne Seitenstreifen auf drei Fahrstreifen plus Standstreifen ausgebaut werden. Nach Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität (LBM; Koblenz) ist der Vorentwurf als Haushaltsgrundlage bereits erstellt und soll noch in diesem Jahr dem Bundesverkehrsministerium zugeleitet werden. Dann könne über die Planfeststellung das Baurecht erlangt werden. Der Ausbau zwischen der Anschlussstelle Finthen und dem Autobahnkreuz Mainz (A 60/A63) von zwei auf drei Fahrstreifen plus Standspur wurde 2011 mit dem Bundesverkehrsministerium abgestimmt. Noch in diesem Jahr soll das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Allerdings seien aus der Kommunalpolitik Bedenken im Hinblick auf den Umfang des Ausbaukonzepts geäußert worden. Der LBM: „Eine Zeitangabe zum Baubeginn ist bei beiden Streckenabschnitten derzeit noch nicht möglich!“