05-Fans gegen Neonazis: Im Novemver 2011 kommt es zu einem Aufeinandertreffen der beiden Gruppen am Bahnhof Remagen. Angeblich sollen Fans dabei Flaschen geworfen haben – und wurden dafür vom DFB mit langen Stadionverboten belegt. Vor Abschluss des eigentlichen Strafverfahrens. Vor dem Feststehen ihrer Schuld. Und ohne Anhörung. Gilt für Fans nicht die Unschuldsvermutung?

Foto: Vollrath – Hans-Jürgen Vollrath

Mainz – Zwei Fans des Bundesligisten Mainz 05 dürfen bis zum 30. Juni 2014 bundesweit kein Fußballstadion betreten. Zwei Jahre Stadionverbot: Eine harte Strafe, verhängt durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB), der mit solchen Strafen Fußballfans für ihr „sicherheitsbeeinträchtigendes Auftreten im Zusammenhang mit dem Fußballsport“ abstraft, also für Straftaten wie beispielsweise Körperverletzung oder Landfriedensbruch.

Regelmäßig, auf bloße Empfehlung der Polizei und unabhängig vom Ausgang eines Strafverfahrens durch die Behörden

Die Betroffenen werden dabei vor Verhängung der Strafe in den meisten Fällen nicht gehört – ein eklatanter Unterschied zu rechtsstaatlichen Verfahren. Und dieser offensichtliche Mangel an Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Bestrafung ist ein ständiger Zankapfel zwischen Fans, Fanvertreten, Fußballvereinen und Verband.

Was war passiert? Auf der Fahrt zum Auswärtsspiel der 05er beim 1. FC Köln am 19. November 2011 traf mit dem Fan-Sonderzug im Bahnhof von Remagen gleichzeitig ein weiterer Zug mit „autonomen Nationalisten“ am selben Bahnsteig gegenüber ein. Fans der Ultraszene Mainz, die im Zug waren, schildern der MRZ die Ereignisse: Demnach stürmten viele 05-Fans beim Anblick der Neonazis auf den Bahnsteig, skandierten Parolen wie „Nazis raus“ und versuchten, die Neonazis zurück in ihren Zug zu drängen. Dabei kam es zu einem kurzfristigen Tumult, die mit starken Kräften vor Ort anwesende Bundespolizei hatte größte Mühe, die Lager zu trennen.

Im Verlaufe des Tumults seien dabei von 05-Fans angeblich Flaschen geworfen worden, nach Meinung der zuständigen Bundespolizeidirektion in Koblenz auf Neonazis und auf Polizisten. Die daraus resultierende Strafanzeige für drei Mainzer Fans hatte bei einem Beschuldigten einen Strafbefehl über 1500 Euro zur Folge, die Verfahren gegen die anderen beiden Beschuldigten sind noch nicht abgeschlossen. Dennoch bekamen diese beiden die Stadionverbote aufgebrummt, ohne sich vorher selbst zu den Vorfällen äußern zu können. Ein zumindest irritierendes Vorgehen durch den DFB.

„Die Einzelfallprüfung findet so detailliert statt wie nötig“, äußert sich der DFB äußerst knapp auf MRZ-Anfrage. Doch Fans und Fanvertreter sehen das anders.

Der Vorfall von Remagen hatte zunächst bundesweit ein positives Medienecho erzielt. "Fußballfans zeigen Zivilcourage gegen rechte Gesinnung" lautete der Tenor der Berichterstattung. Als dann vor wenigen Wochen die Stadionverbote gegen zwei jener so gelobten Fans verhängt wurden, war das Erstaunen groß: "Stadionverbote für Zivilcourage?"

Die grundsätzliche Political Correctness eines Protestes gegen rechtsextremistische Handlungen macht die Betrachtung des speziellen Falls auch schwierig.

"Die politische Komponente von Remagen war dem DFB wohl nicht bewusst", unterstreicht Matthias Schöffel vom Fanprojekt Mainz. Prinzipiell sei klar, dass strafrechtlich relevantes Verhalten (wie eine Körperverletzung, herbeigeführt durch Flaschenwurf) sanktioniert würde. Doch Schöffel sieht die Problematik eher im Verfahren: "Die Bestrafungspraxis des DFB macht es nicht zwingend notwendig, genauer hinzuschauen." Der DFB ist ausschließlich bei Vorfällen außerhalb der Spielorte zuständig, ansonsten sind es die Vereine.

Eine Verfahren, das im Gegensatz zum deutschen Strafrecht, nicht auf der Unschuldsvermutung basiere, so sieht es zumindest Patrick Gorschlüter vom "Bündnis aktiver Fußballfans" (BAFF). Gorschlüter beklagt, dass der DFB aufgrund einer viel zu geringen Schilderung relevanter Vorgänge durch die Polizei Entscheidungen "mit elementaren Auswirkungen für die Fans" treffen würde. Und das über ihre Köpfe hinweg. Denn auch Gorschlüter kann bestätigen, dass die Betroffenen durch den DFB nicht angehört würden: "Das ist leider der normale Lauf der Dinge."

"Es kommt durchaus zu Nachfragen vor dem Verhängen von Stadionverboten", sagt Rudolf Höser von der Bundespolizei-Direktion in Koblenz. Höser meint damit aber Nachfragen des DFB bei den "Fankundigen Beamten" der Bundespolizei, und nicht bei den beschuldigten Fans. Im Fall von Remagen hatte die Bundespolizei dem DFB "nach reiflicher Überlegung" die Empfehlung gegeben, die zwei 05-Fans mit Stadionverboten zu belegen. Dabei wurden, wie bei solchen Verfahren üblich, die konkrete Beschuldigung für den DFB dokumentiert. "Das muss aber nicht im gleichen Umfang geschehen wie bei einer Vorlage für die Staatsanwaltschaft", erläutert Höser.

"In Mainz haben wir eine Kommission für Stadionverbote", sagt Matthias Schöffel. Hier bekämen die Beschuldigten die Möglichkeit, sich gegenüber dem im Gremium vertretenen Fanprojekt, Fanbeauftragten und Verein jeweils zu den monierten Vorfällen zu äußern: "Wir versuchen das eben so transparent wie möglich zu machen."

Dominic Schreiner