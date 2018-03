Gedrückte Stimmung bei Juwi-Einweihung

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat Juwi, der Wörrstädter Spezialist für Erneuerbare Energien, am Samstag sein neues Zentralgebäude mit einem bunten "Energie-Erlebnis-Tag" eingeweiht. Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) war zur offiziellen Einweihung des Gebäudes eigens aus Berlin angereist. Beherrschendes Thema war aber die Verkleinerung der Juwi-Solarsparte. 150 Jobs stehen auf der Kippe.

Der Neubau von Juwi soll künftig das Herzstück der Firma sein. Hier ist die Mensa untergebracht und der Empfang.

Foto: Michael Bellaire

Die Freude darüber, dass der viergeschossige Holzskelettbau in nur knapp einem Jahr Bauzeit steht ist bei den Firmengründern Fred Jung und Matthias Willenbacher gedämpft: Zum ersten Mal der 16-jährigen Firmengeschichte müssen sie sich von etwa 150 Mitarbeitern trennen (wir berichteten). Grund dafür sind die seit Juni stark gekürzten Solarstrom-Vergütungen und die damit einhergehende Entscheidung des Vorstands, diese Sparte stark zu verkleinern und keine Solarstrom-Dachanlagen mehr zu bauen.

Harter Schnitt

"Wir mussten gestern einen harten Schritt machen und 150 Mitarbeitern aus der Solarsparte mitteilen, dass sie sich intern woanders bewerben müssen. Diese Entscheidung bedauern wir sehr", teilte Matthias Willenbacher mit. Sie sei jedoch im Hinblick auf das Gesamtunternehmen nicht zu vermeiden gewesen und notwendig, damit Juwi auch in Zukunft Zugpferd der Energiewende bleibe.

Willenbacher geht im MRZ-Gespräch davon aus, dass etwa die Hälfte der betroffenen Mitarbeiter innerhalb der Juwi-Gruppe entsprechend ihrer Qualifikation unterkommen könne, möglicherweise auch an Standorten im Ausland. Für die andere Hälfte bedeutet die Kündigung das Aus bei Juwi.

Job futsch

So wohl auch bei Andreas Wolf. Er stand beim Tag der offenen Tür inmitten der Menschenschar, die den Grußworten von Bundesumweltminister Peter Altmaier lauschte und hält ein selbst gemaltes Schild in die Höhe: "Mein Job ist futsch", steht da zu lesen. Der MRZ erklärte Wolf: "Ich bin als Experte für Fotovoltaik-Dachanlagen im Projektmanagement tätig und gehe davon aus, dass ich in der nächsten Woche die Kündigung in den Händen halte". Das treffe ihn zwar auch hart, denn er sei erst vor einem halben Jahr näher an seine Arbeitsstelle gezogen. Aber weniger hart als andere Kollegen, die Familie hätten. "Ich bin daher flexibler, mir etwas Neues zu suchen – auch im Juwi-Ausland, darüber habe ich aber noch nicht nachgedacht."

Haben er und seine Solarkollegen die Kündigung kommen sehen? Wolf verneint: "Seit einem Dreivierteljahr war schon eine Unsicherheit da, aber mit solchen Einschnitten hat keiner gerechnet."

Im Anschluss an Altmaiers Grußworte nahm der Minister die Einladung des Juwi-Vorstands an, im kleinen Kreis die politischen Kürzungen bei der Solarstromvergütung und ihre Auswirkungen auf die Branche zu diskutieren. Willenbacher betonte: "Wir waren damit einverstanden, das die Förderungen gekürzt werden, aber nicht mit dem Weg. Wir haben finanzierbare Vorschläge und hoffen, dass der Minister gut zuhört." Der wiederum versprach, "jeden vernünftigen Vorschlag mit meinem Team in Berlin zu diskutieren."

Mehr als 5000 Gäste

Insgesamt waren nach Juwi-Angaben mehr als 5000 Gäste der Einladung zum "Energie-Erlebnis-Tag" gefolgt. Bei wahrlich hoch-sommerlichen Temperaturen schoben sie sich – einzeln oder in Gruppen – schwitzend über das Gelände und informierten sich vor allem über den Neubau. Mit ihm vergrößert sich das Grundstück auf 28 000 Quadratmeter, steigt die Nutzfläche auf 25 000 Quadratmeter und gibt es neuen Platz für 1500 Mitarbeiter. Für deren Arbeitsbereiche hat Juwi ein offenes Bürokonzept entwickelt: Die einzelnen Abteilungsstrukturen wurden zwar erhalten, jedoch gibt es keine festen Arbeitsplätze mehr: Jeder Mitarbeiter schließt seinen Laptop da an, wo gerade Platz ist.

Herzstück des neuen Gebäudes ist die 1500 Quadratmeter große und helle Mensa. Sie ist ausgelegt für die Ausgabe von 2000 Mittagessen täglich und hat Platz für Veranstaltungen von bis zu 1000 Gästen.

Das Energiekonzept des Neubaus greift, wie schon bei den 2008 und 2010 errichteten Bürokomplexen, erneut komplett auf regenerative Quellen zurück: Strom wird aus den hauseigenen Solarmodulen auf einer Gesamtfläche von 13 500 Quadratmetern gewonnen und Wärme wird durch Bioerdgas und Pellets erzeugt. Die Klimatisierung erfolgt neuerdings nicht mehr nur über Solarthermie, sondern auch über eine geothermische Bohrung. Eine moderne LED-Beleuchtung halbiert den Stromverbrauch im Vergleich zu Beleuchtung der bisherigen Gebäudetrakte. Antoinette Malkewitz