Gedanken zu verkaufen? Künstler zahlt einen Cent

Der Wiesbadener Fluxus-Künstler Benjamin Patterson war mit der Aktion "A penny for your thoughts" am Mainzer Bahnhof zu Gast: Er hat Passanten ihre Gedanken für einen Cent abgekauft.

Renovieren, erneuern und erfrischen: Benjamin Patterson (links) und der Mainzer Aktionskünstler Brandstifter kaufen Gedanken.

Foto: Michael Bellaire

Mainz – Samstag, kurz nach drei Uhr am Mainzer Hauptbahnhof. Es ist drückend heiß, auf dem Bahnhofsvorplatz herrscht dennoch reger Betrieb: Ein Jesus-Fan versucht Passanten zu Jüngern zu bekehren, vom Predigen ist seine Stimme ganz heiser. Unterstützt wird er von einer Mit-Missionarin, die auf ihrer Gitarre irgendetwas vor sich her klimpert. Dem Herrn soll’s recht sein.

Auf Höhe der Bushaltestellen beobachten der Künstler Stefan Brand alias Brandstifter und Kulturdezernentin Marianne Grosse amüsiert das bunte Treiben. Sie haben sich vor die "Asphaltbibliotheque", den großen Holzwürfel, an dem gefundene Zettel pappen (wir berichteten), niedergelassen und warten auf Benjamin Patterson. Der amerikanische Künstler hat sich angekündigt, um in Mainz seine Aktion "A penny for your thoughts" vorzustellen. "Künstler sind halt immer zu spät", witzelt Grosse: "Die haben die Freiheit dazu."

Mit viertelstündiger Verspätung kommt Patterson dann sichtbar gut gelaunt über den Bahnhofsvorplatz geschlendert. Der 78-Jährige ist ein bekannter Musiker und Künstler, er zählt zu den Mitbegründern der "Fluxus-Bewegung" (laut Patterson eine "nicht definierbare" Kunst). Grosse ist denn auch glücklich, "dass so ein großer Künstler" nach Mainz gekommen sei, um seine "nicht greifbare Kunst" zu präsentieren. Der Geadelte nimmt die Lorbeeren kaum zur Kenntnis, sondern macht sich mit Stefan Brand sofort ans Werk. "Wir renovieren, erneuern, erfrischen Gedanken", erklärt er seine Aktion der "Gedankenanleihe". Dabei kauft der Künstler von Passanten für einen Cent einen Gedanken, den diese zu Papier bringen. Anschließend wird der Gedanke zerschnippelt und zusammen mit anderen, teils bunten Papierschnipseln an ein rosa Bändchen geheftet, das dem Passanten um den Kopf gebunden wird.

Dieses Gedankenband kann der ursprüngliche Verkäufer dann wieder für einen Cent zurückkaufen, um mit "schöneren Gedanken" durchs Leben zu gehen. Der Gedankenanleihenkauf ist zwar kein Gewinngeschäft, besser als Staatsanleihen südländischer Euro-Staaten ist es aber allemal.

"Wir erleben einen historischen Moment", lacht Patterson, als der erste Passant einen Gedanken verkauft: "Das ist die Weltpremiere dieser Aktion hier und jetzt in Mainz." Und das obwohl der Amerikaner doch schon seit gut 20 Jahren in Wiesbaden lebt. "A penny for your thoughts" sei ein altes amerikanisches Sprichwort, erläutert Patterson. Er habe im Fernsehen ständig die Parole "Cash now!" ("Kohle jetzt!") vernommen – so kam ihm die Idee.

Zusammen mit ihren "Guillotinen", zwei Papierschneidern, zerschnipseln Brand und Patterson dann fröhlich den Gedanken. Sie machen komisch-ernste Gesichter, doch man merkt, dass ihnen die ganze Sache eine fast kindliche Freude bereitet.

Die Papierstreifen werden anschließend mit anderen Schnipseln verwurstelt und dann zum Rosa-Gedankenband verarbeitet. "Sie sehen gleich viel ausgeglichener aus", meint Grosse als dem ersten Gedankenveräußerer sein Band umgelegt wird. Da will die Kulturdezernentin natürlich in nichts nachstehen und verkauft sogleich ihren Gedanken. Wie ein "Gedanken-Indianer" sieht sie hernach mit ihrem Bändchen aus. "Damit mache ich jetzt Reklame auf dem Sommerfest", lacht sie und verabschiedet sich eilig Richtung Lerchenberg. Zumindest bis sie außer Sichtweite ist, trägt sie ihren "Kopfschmuck" mit sich.

Ob das alles nun Kunst oder Spaß sei, wird Patterson gefragt. Er überlegt und sagt schließlich: "Sich überhaupt Gedanken zu machen, sich die Frage zu stellen, was Kunst ist, das ist der Fortschritt." Martin Armbruster