Gasaustritt in leer stehendem Haus – Ursache Metalldiebstahl

Aus unserem Archiv

Gernsheim

Ein Gasleck war die Ursache für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Montagabend in Gernsheim im Kreis Groß-Gerau. Ein Spaziergänger hatte gegen 23 Uhr starken Gasgeruch an einem leer stehenden und abbruchreifen Haus gemeldet.