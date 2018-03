Funky, knarzig, eingängig: Phil Fill eröffnet das "Ohr"

Die Welt ist im Wandel, doch das Open Ohr bleibt seiner Tradition treu: Auch 2012 hat mit Phil Fill ein lokaler Künstler das Festival eröffnet.

Alles auf Neustart beim Open Ohr 2012 in Mainz 1 von 57 Der Rockbuster-Vorentscheid war ein Publikumsrenner, auch beim 38. Open Ohr auf der Mainzer Zitadelle. Es war sonnig, rockig und proppenvoll auf dem Drususstein, als fünf regionale Bands gegeneinanderantraten. Foto: Harry Braun 2 von 57 Im Bild: Mr. Schmidt. Die Band pflegt 60ies-Rock und liegt damit voll im musikalischen Retrotrend der vergangenen Jahre. Foto: Harry Braun 3 von 57 Abgeräumt haben aber diese beiden: Bender & Schillinger. Sie setzen mit ihrer Singer-/Songwriter-Musik voll auf Stimmen und Melodien. Im Herbst dürfen sie beim Rockbuster-Finale antreten. Foto: Harry Braun 4 von 57 Von wegen OPEN Ohr! Viele, viele Kinder und sogar Babys sind beim Festival dabei. Wichtige Hilfsmaßnahmen der Eltern wie in jedem Jahr: Sonnencrème, bis die Kleinen glänzen wie aufpoliert, T-Shirts mit den Handynummern der Eltern darauf, falls der ein oder andere verloren geht, und Gehörschutz. Wie man sieht, ist der äußerst kleidsam und kann gar nicht groß genug sein. Foto: Bernd Eßling 5 von 57 Bläser, Bässe, Beats – Die Band Misteur Valaire geht ab und das Publikum auf der Hauptwiese am Samstagabend auf dem Open Ohr ebenfalls. Foto: Bernd Eßling 6 von 57 Die fünf jungen Kerle stammen aus Kanada. Foto: Bernd Eßling 7 von 57 Ihre Bühnenshow ist ein Hingucker: Die Musiker springen über die Bühne wie gedopte Frettchen. Foto: Bernd Eßling 8 von 57 2011 haben sie ihr drittes Album herausgebracht: "Golden Bombay". Foto: Bernd Eßling 9 von 57 Die Musik ist eine Mischung aus Elektro, Hip-Hop, Jazz und Rock. Foto: Bernd Eßling 10 von 57 Schick sind die Herren in ihren uniformen Jacken mit MV-Logo und Krawatten darunter – und reichlich verrückt. Foto: Bernd Eßling 11 von 57 Mit dabei hatten sie: Trompete, Saxofon, Schlagwerk, diverse Keyboards und natürlich Turntabels. Foto: Bernd Eßling 12 von 57 Die Kanadier wirken völlig aufgedreht, ziemlich extravagant, ziehen ihr Publikum aber ziemlich mit. Foto: Bernd Eßling 13 von 57 MV=Misteur Valaire! Foto: Bernd Eßling 14 von 57 Diese Form der Haartracht findet man selten. Eigentlich meint man eher ins Hauptquartier der Dreadlocks-Träger geraten zu sein. Foto: Bernd Eßling 15 von 57 Die Sterne waren der Hauptact beim Ohr. Samstag um 22.30 Uhr legten die drei Musiker und Sänger Frank Spilker los, da war schon längst die Nacht überm Ohr hereingebrochen. Foto: Bernd Eßling 16 von 57 Gegen die aufgedrehten Kanadier wirkten die Hamburger seeeeehr entspannt. Hier Keyboarder Taco van Hettinga. Foto: Bernd Eßling 17 von 57 Bass: Thomas Wenzel. Foto: Bernd Eßling 18 von 57 Perspektiv... Foto: Harry Braun 19 von 57 ...wechsel. Foto: Harry Braun 20 von 57 Erland & The Carnival Foto: Bernd Eßling 21 von 57 Die Band stammt aus London. Foto: Bernd Eßling 22 von 57 Ihre Musik: irgendwo zwischen Folk, Rock und Psychedelic. Foto: Bernd Eßling 23 von 57 Wir haben Hunger, Hunger, Hunger, haben Hunger... Foto: Bernd Eßling 24 von 57 Da darf man kein Bierchen zu viel intus haben. In einem Workshop lernten die Teilnehmer, wie man Schattenfiguren schneidet. Foto: Harry Braun 25 von 57 Rund um die Hauptwiese waren wie immer zahlreiche Vereine, Hilfsorganisationen, NGOs und Parteien mit Infoständen aktiv. Wer also mit Greenpeace über ihre Aktionen diskutieren oder das Medinetz Mainz kennenlernen wollte, der war hier richtig. So lange er kein Nazi ist. Foto: Bernd Eßling 26 von 57 Wie? Tiere sind doch seit Jahren auf dem Open Ohr gar nicht mehr erlaubt. Spaß beiseite: So albern diese Gasballons ja sind, sie sind auch von praktischem Nutzen. Mancher hat sich die Dinger einfach ans Handgelenk gebunden – und ist damit seinen Freunden in der Menge garantiert nicht verloren gegangen. Foto: Bernd Eßling 27 von 57 Dub à la pub. Foto: Bernd Eßling 28 von 57 Zehn Musiker umfasst die Band aus Augsburg. Foto: Bernd Eßling 29 von 57 Ihr Sound reicht von Reggae, über Ska und Dub, vermischt aber auch Einflüsse von Jazz, Funk und Rock. Foto: Bernd Eßling 30 von 57 Was die zwei sich wohl erzählen? Foto: Bernd Eßling 31 von 57 1a – da stimmt alles: Körperhaltung, Fahrtechnik, Schubkraft. Das hier dürfte das perfekte Open-Ohr-Gefährt sein. Foto: Harry Braun 32 von 57 Seit Freitagnachmittag dreht sich auf der Zitadelle und dreht sich und dreht sich alles um die Frage "System neu starten?". Foto: Harry Braun 33 von 57 Landungsbrücken Frankfurt waren in der Sparte Theater zu Gast beim Ohr. Foto: Bernd Eßling 34 von 57 Eigentlich waren sie mit "Dantons Tod" angekündigt, letztlich wurde es aber "Sauerstoff". Foto: Bernd Eßling 35 von 57 Ein DJ. Zwei Akteure. Zehn Gebote. Foto: Bernd Eßling 36 von 57 Buch: Iwan Wyrypajew. Regie: Tim Egloff. Mit: Isabelle Barth, Karl Walter Sprungala und Iris Reinhardt Hassenzahl. Ausstattung: Janine Werthmann. Foto: Bernd Eßling 37 von 57 Mit ihnen haben am Freitagabend die Spiele begonnen: Phil Fill und Band. Foto: Bernd Eßling 38 von 57 Junger Musiker, alte Tradition: Mit Phil Fill hat wieder ein lokaler, oder besser: regionaler, Künstler das Open Ohr eröffnet. Foto: Bernd Eßling 39 von 57 Phil Fill stammt aus Darmstadt und... Foto: Bernd Eßling 40 von 57 ...tritt mit seiner vierköpfigen Band auf. Foto: Bernd Eßling 41 von 57 Funkmusik gepaart mit knarzigem Elektrosound und poppigen Elementen serviert er zum Auftakt. Foto: Bernd Eßling 42 von 57 Ihren eigenen Auftakt haben am Freitagmittag schon etliche Open-Ohr-Besucher auf dem Zeltplatz hinter sich gebracht. Hier versuchen Caro und Nicole ein Pavillon aufzubauen. Foto: Bernd Eßling 43 von 57 Lukas, Freddi, Adrian und Max haben's da leichter: Die Discokugel hängt ziemlich flott so, wie sie soll. Foto: Bernd Eßling 44 von 57 Das Publikum auf dem "Ohr" ist von jeher gemischt. Foto: Harry Braun 45 von 57 Das ist Esther Saoub. Sie ist Nahostexpertin bei der ARD und berichtete bei einem Podium zur "Arabellion" von ihren Erlebnissen in Ägypten. Das eigentliche Eröffnungspodium kurz zuvor war leider etwas lahm. Foto: Harry Braun 46 von 57 Schöner Auftakt in der Sparte Theater: Das Materialtheater "Drei Affen" brachte das Leben in der fiktiven Stadt Dingda auf die Bühne. Dingda hat erst vor Kurzem die Welt der Dinge für sich entdeckt. Die haben aber so langsam ihre Erschaffer satt und führen ein Eigenleben. Sie dachten bislang, wenn Sie sich im Dunkeln an einem Tischbein stoßen, dann sei das nur ein Missgeschick? Oh Mann, Sie haben ja keine Ahnung... Foto: Harry Braun 47 von 57 Einer geht auf den Strich. Foto: Harry Braun 48 von 57 Das Wetter ist spitzenmäßig. Wohl dem, der ein so schickes Hütchen hat – und Sonnencrème und Wasser und ein gutes Deo und ab und an ein Schattenplätzchen und und und. Foto: Bernd Eßling 49 von 57 Auch nicht schlecht. Foto: Harry Braun 50 von 57 Dem jungen Mann hier entgeht nichts. Foto: Harry Braun 51 von 57 Klassiker: Jonglieren ist DER Freiluft-Volkssport beim "Ohr". Da kommt kein Fußball mit und auch kein Federball. Foto: Bernd Eßling 52 von 57 Der Nachwuchs im Jongliersport. Foto: Harry Braun 53 von 57 Naja, okay, Federball ist nicht tot zu kriegen. Foto: Harry Braun 54 von 57 Schöner Hingucker Sonntagnacht: Vagantei Erhardt. Foto: Bernd Eßling 55 von 57 Das Schattentheater hat "Bilder einer Ausstellung" gespielt. Foto: Bernd Eßling 56 von 57 Ohne Worte. Foto: Harry Braun » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Die vierköpfige Band des Darmstädters lässt tiefe Bässe über die Hauptwiese rollen und die Baumwipfel unter knarzigem Elektrosound erzittern. Darunter mischen sich anschmiegsamer Gesang und manchmal etwas zu poppige Melodien.

Während die einen die Sonne genießen oder dem Ballspiel fröhnen, tanzen die anderen zur Funkmusik. "I don't know, which way to go – it doesn't matter", singt Phil Fill – so klingen die Ratlosigkeit und Sinnsuche, denen auch das Festival mit seinem Motto "System neu starten?" auf den Grund gehen will. Eva Szulkowski