Friedenstauben aus Bayern für Olympia: Heimflug unter Lebensgefahr

Bad Füssing/London – Der Kraftakt kann sie das Leben kosten: Zwei Tauben aus Niederbayern starten bei der Abschlussfeier der olympischen Spiele in London in den Himmel. Auf dem mehr als 1000 Kilometer langen Heimflug lauern viele Gefahren.

London. Foto: DPA

Bad Füssing/London – Sportliche Höchstleistungen sind bei den Olympischen Spielen in London an der Tagesordnung – an die Leistung von zwei Brieftauben aus Niederbayern kommen die Top-Athleten aber nicht heran.

Die beiden Tiere aus dem Schlag des Taubenzüchters Hans Alznauer aus Bad Füssing sollen bei der Abschlussfeier am 12. August als Friedenstauben von der englischen Hauptstadt in Richtung Heimat fliegen – mehr als 1000 Kilometer an nur einem Tag.

--- Hier geht's zu unserem Olympia-Special ---

"Wie echte Athleten trainieren die beiden jeden Tag zweimal. Eine so lange Strecke ist neu für sie, da heißt es Kondition aufbauen", erläutert Alznauer. Seine namenlosen Langstreckenexperten mit den Nummern 06/18 und 09/895 haben bislang Nonstop-Flüge von etwa 700 Kilometern geschafft. Insgesamt sollen in London etwa 5000 Tauben in den Himmel steigen. 06/18 und 09/895 haben aber wohl die längste Strecke bis in ihren bayerischen Heimatschlag vor sich.

Schon bei den antiken Olympischen Spielen in Athen spielten Tauben eine wichtige Rolle. "Die Botentiere sollten Nachrichten über die Erfolge der Sportler in deren Heimat bringen", erzählt Alznauer. In der Neuzeit gilt die Taube seit dem Plakat von Pablo Picasso aus dem Jahr 1949 für den Pariser Weltfriedenskongress weltweit als Friedenssymbol.

Allein das Training ist gefährlich

Alles andere als friedlich ist dagegen das tägliche Training der Tiere. Bei jedem Flug aus dem Schlag im Dach seines Einfamilienhauses blickt der 64-jährige Alznauer besorgt seinen Tauben hinterher. Während die Sportler von Trainern, Betreuern und Physiotherapeuten begleitet werden, bedeutet jeder Trainingstag für die Tauben Lebensgefahr – immer wieder schlagen Greifvögel wie Wanderfalken, Habichte oder Sperberweibchen Alznauers Tiere. "Alleine in diesem Jahr habe ich 14 Jungtauben verloren", sagt der Züchter, der dem Hobby seit seinem achten Lebensjahr verfallen ist.

Ein weiteres Problem sind der Dauerregen und der Nebel in London und über dem Ärmelkanal. "Die Tiere haben eine Art Navigationssystem in ihrem Schnabel", erläutert der Vorsitzende der Ornithologischen Gesellschaft Bayern, Manfred Siering. In dem Sehnerv, der von den Augen bis zum Schnabel zieht, seien Eisenmoleküle eingelagert. "Mit deren Hilfe orientieren sich Zugvögel wie auch Tauben an den Magnetlinien der Erde." Rekordhalter sei die Küstenseeschwalbe, die jedes Jahr von der Arktis bis zur Antarktis zieht.

Regen zwingt zur Landung

Bei ihren langen Flügen richten sich die Tiere auch nach dem Sonnenstand. Bei Regen müssen die Tauben runter auf den Boden. Dort lauern andere Jäger wie Katzen und Füchse. "Außerdem kommt es vor, dass sich die meist männlichen Brieftauben in eine Taube verlieben und dortbleiben", sagt Siering. Daher sei es besser, wenn sich die Tiere zuvor in ihrem Schlag frisch verliebt hätten und aus Liebeskummer rasch heimkehren wollten. André Jahnke