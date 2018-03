Frauenärzte schlagen mit Brandbrief Alarm: Kritik an Unimedizin

Personalmangel, Unterfinanzierung, lange Wartelisten für OPs und eine neue, aber leerstehende Frauenstation – heftige Kritik muss die Leitung der Unimedizin einstecken.

Foto: DPA

Mainz – Schwere Vorwürfe gegen die Leitung der Universitätsmedizin erhebt der Mainzer Frauenarzt Dr. Werner Harlfinger, der auch Landesvorsitzender des Gynäkologen-Berufsverbands ist.

Auslöser: Der international renommierte Leiter der Frauenklinik, Prof. Dr. Heinz Kölbl, verlässt zum Oktober nach neun Jahren Mainz. Er folgt einem Ruf an die Uniklinik Wien. „Die Mainzer Klinikleitung, insbesondere die Klinikverwaltung, hat es nicht verstanden, Prof. Kölbl zu halten“, kritisiert Harlfinger in einem Schreiben an die Presse, das auch der Fortbildungsbeauftragte des Verbands unterzeichnet hat. Es liest sich wie ein Brandbrief. Bei den Bleibeverhandlungen seien Kölbl seit Jahren zugesagte Forderungen nicht erfüllt worden. So benötige die Frauenklinik dringend einen dritten Operationssaal: „Zurzeit warten 80 Patientinnen auf ihre Operation, darunter Patientinnen mit Brustkrebs und anderen gynäkologischen Krebserkrankungen. Das ist ein unannehmbarer Zustand.“

„Das können wir so nicht bestätigen“, entgegnet der Medizinische Vorstand und Vorstandsvorsitzende der Unimedizin, Prof. Dr. Norbert Pfeiffer, auf MRZ-Nachfrage. Er räumt Wartezeiten für planbare Operationen von rund acht Wochen ein, „wobei akute Fälle selbstverständlich als solche behandelt werden“. Eine sofortige Erhöhung der OP-Kapazitäten für die Frauenklinik wäre „nur auf Kosten anderer Kliniken möglich gewesen“. Ohne Neubau hätte der Vorstand die Situation nicht ändern können.

Neue Frauenstation steht leer

In der vor sieben Monaten eröffneten Station für Problemschwangerschaften an der Universitätsmedizin ist bislang noch keine einzige Patientin behandelt worden – Grund: Personalmangel. Das bestätigt die Leitung der Universitätsmedizin auf MRZ-Nachfrage. Risikoschwangere würden aber selbstverständlich aufgenommen und auf anderen Stationen betreut: Das antwortet der Medizinische Vorstand, Prof. Norbert Pfeiffer, auf die Kritik von Dr. Werner Harlfinger.

Für den Landesvorsitzenden des Frauenarztverbandes ist die verwaiste Station Alarmsignal und Symptom zugleich. Genauso wie der bevorstehende Weggang von Klinikchef Prof. Heinz Kölbl, der die Frauenklinik in den vergangenen neun Jahren „auf ein international anerkanntes Niveau“ gebracht habe. „Jetzt ist das Flaggschiff schwer angeschlagen“, schreibt Harlfinger. Er fürchte, dass herausragende Mediziner, die Kölbl um sich versammelt hatte, ebenfalls das Haus verlassen; denn „betriebswirtschaftliche Sparmaßnahmen“ seien aus medizinischer Sicht katastrophal. Sie erstreckten sich auf die gesamte Unimedizin, die im Vergleich mit Baden-Württemberg mit rund 30 Prozent weniger Fördermitteln auskommen müsse.

Daneben bestehe der „Babytourismus“ weiter: Harlfinger zufolge werden immer noch Frühchen und behandlungsbedürftige Säuglinge nach Mannheim und Frankfurt verlegt – „für Familien und die einzige Universitätsklinik im Land ein unhaltbarer Zustand“. Den Vorwurf des „Babytourismus“ weist Klinik-Vorstand Pfeiffer zurück: Eine Verlegung wie der im Mai bekannt gewordene Fall, als ein Frühchen wegen Personalmangels aus der Kinderklinik gegen den Willen der Eltern kurzfristig in die Wiesbadener Horst-Schmidt-Kliniken gebracht wurde, „hat es seither nicht mehr gegeben“.

Grundsätzlich seien Verlegungen aber „abhängig vom Geburtenaufkommen“ und daher nie ganz auszuschließen, jedoch eine „absolute Seltenheit“. Daneben gebe es geplante Verlegungen, um Eltern und Kind zusammenzuführen. Claudia Renner