Fraport will lautes Fliegen teurer machen

Die Gebühren auf dem Frankfurter Flughafen enthalten seit 1974 eine Lärm-Komponente von derzeit sieben Prozent. Künftig soll sich der Anteil auf 14 Prozent verdoppeln. Für leisere Jets wird´s übrigens billiger.

Frankfurt – Die Fluglinien müssen von Januar an mit höheren Gebühren rechnen, wenn sie mit lauten Maschinen am Frankfurter Airport starten oder landen. Ein Sprecher von Wirtschaftsminister Florian Rentsch (FDP) sagte der Frankfurter Rundschau, ein entsprechender Antrag des Flughafenbetreibers Fraport sei eingegangen.

Bis Mitte August würden Stellungnahmen eingeholt, etwa von der Fluglärmkommission und den Fluggesellschaften. Flughafenbetreiber Fraport benötigt eine Genehmigung von Rentsch, um die Gebühren erhöhen zu können.

Schon heute nimmt die Fraport für laute Flugzeuge deutlich höhere Gebühren als für leisere. Stets gibt es eine Grundgebühr, die sich nach dem Gewicht des Flugzeugs und dem Aufkommen an Passagieren und Fracht richtet. Hinzu kommen Lärmentgelte, die in Frankfurt schon 1974 eingeführt wurden. In Extremfällen sind inzwischen neben regulären Gebühren Zusatzentgelte von 70 000 Euro für den Start einer einzigen lauten Maschine zu zahlen, etwa für einen Frachtflieger vom Typ Antonow 124, wenn der ausnahmsweise nachts landet.

Insgesamt machen die Lärmentgelte nach Angaben des Wirtschaftsministeriums 50 Millionen Euro und damit sechs Prozent der Start- und Landegebühren aus. Nach der Neuregelung solle der Anteil der Lärmentgelte auf 14 Prozent steigen.

Fraport betont, dass nicht nur die lauteren Flieger teurer, sondern zugleich die leiseren Maschinen billiger werden. "Die Spreizung ist spürbar auf beiden Seiten der Skala", sagte Fraport-Sprecher Christopher Holschier. Der gesamte Topf der Entgelte werde nicht steigen und dürfe dies auch nicht, da er an den Kosten für Bau und Erhalt der Infrastruktur am Flughafen bemessen werde.

Eine Beispielrechnung von Fraport zeigt, dass ein sehr lauter Jumbo-Jet vom Typ Boeing 747-400 künftig für einen durchschnittlichen Stopp mit Start und Landung 1940 Euro Lärmentgelt zahlen muss statt bisher 700. Der leisere Riesenjet Airbus 380 steht mit einer Steigerung von 634 auf 976 Euro besser da. Durch die ebenfalls veränderten Grundentgelte kommt der A 380 die Fluglinien künftig sogar billiger als bisher, während ein Jumbo-Stopp in Frankfurt teurer wird. Mit ihrem Antrag setzt die Fraport eine Vereinbarung um, die sie im Februar mit der Lufthansa und der Fluglinien-Vereinigung Barig in der "Allianz für Lärmschutz" getroffen hatte. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte seinerzeit zu diesen Gesprächen eingeladen. Ziel sei es, "lautere Flugzeuge stärker zu belasten und Anreize für den Einsatz leiserer Flugzeuge zu setzen", hieß es in der Erklärung der Allianz.

Die Vorsitzenden von SPD und Grünen, Thorsten Schäfer-Gümbel und Tarek Al-Wazir, halten es für richtig, die Airlines für laute Flugzeuge stärker zur Kasse zu bitten. Allerdings müssten die Gebühren auch in der Summe steigen, fügte Al-Wazir hinzu. Eine Reduzierung der Entgelte für leisere Flugzeuge, wie sie geplant ist, lehnte der Grüne ab.

Schäfer-Gümbel sagte der FR, unter den vielen erforderlichen Maßnahmen zum aktiven Schallschutz seien Landegebühren ein Thema. "Natürlich ist da auch noch Spiel", fügte er hinzu.

Die Oppositionspolitiker monierten, dass die Bemühungen um den aktiven Schallschutz – also die Vermeidung von Fluglärm – nicht schnell genug vorankämen. Al-Wazir fasste seinen Eindruck mit den Worten zusammen: "Viel angekündigt, wenig passiert."

