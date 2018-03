Frankfurt feiert wieder sein Mainfest

Die Frankfurter und ihre Gäste feiern wieder das traditionelle Mainfest. Los geht es am Freitag entlang des Mainufers und auf dem Römerberg.

Schausteller bauen die Fahrgeschäfte auf. Foto: Andreas Arnold

Das rosarote Kettenkarussell steht schon auf seinem Platz und wartet nur darauf, seine Passagiere durch die warme Sommerluft zu wirbeln. Auch der Autoscooter ist bereits aufgebaut, aber die blinkenden Elektromobile fehlen noch. Während sich etwa zwei Kilometer am nördlichen Mainufer momentan wieder in ein klassisches Volksfest verwandeln, wird der Römerberg zur bunten Gartenwirtschaft umfunktioniert. Der Grund für dieses Spektakel ist das traditionelle Mainfest, das von Freitag bis Montag in Frankfurt stattfindet.

Die Weihe der Dreikönigskirche im Jahre 1340 gelte als Ursprung des Mainfestes, erzählt Veranstaltungsleiter Kurt Stroscher. "Viele Elemente von damals, wie zum Beispiel der Ochs am Spieß oder auch das Fischerstechen sind heute noch fester Bestandteil." Stadtrat Markus Frank wird am heute Abend offiziell den Weinbrunnen am Römerberg – aus dem ein Rheingauer Tropfen ausgeschenkt wird – und somit die viertägige Veranstaltung eröffnen. Das Programm am Mainufer ist vielseitig: Zum ersten Mal findet ein Auslegerkanu-Rennen über 500 Meter statt. Außerdem haben sich auf der Main-Meile insgesamt 117 Geschäfte angesiedelt, davon 43 Imbissbuden und zahlreiche Fahrbetriebe.

Als Pendant zum familiären Mainufer fungiert der Römerberg. Musikgruppen aus dem Rhein-Main-Gebiet – von der Kapelle bis zur Partyband – sorgen schon nachmittags für Unterhaltung. Den krönenden Abschluss der Veranstaltung macht am Montagabend das traditionelle Feuerwerk, das vom Sachsenhäuser Ufer aus gezündet wird. Ungefähr 30 0000 Besucher erwartet Kurt Stroscher anlässlich des Festes, aber: "Am Ende entscheidet immer das Wetter." Amelie Bornstein

Fest-Daten

Das Mainfest findet vom Freitag, 3. August, bis einschließlich Montag, 6. August, statt.

Geöffnet ist die Veranstaltung am Freitag und Samstag von 12 bis 1 Uhr sowie am Sonntag und Montag von 12 bis 24 Uhr.

Das Kanu-Rennen wird am Sonntag ab 12 Uhr am Mainkai ausgetragen, das Fischerstechen ab 16 Uhr.

Das Feuerwerk beginnt am Montagabend um 22 Uhr.