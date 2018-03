FH-Studierende helfen Weberinnen in Äthiopien

Sie kommen aus der ganzen Welt, um an der Mainzer Fachhochschule ein oder zwei Semester zu studieren. In einem neuen Projekt namens "Semay" lernen sie nicht nur Betriebswirtschaft, sondern auch, wie gute Entwicklungshilfe aussehen kann.

Die Weberei in Addis Abeba wird von Studierenden der FH Mainz unterstützt – im Namen der "International Social Responsibility".

Foto:C. Hensel

Mainz – Sie kommen aus Mexiko, Südafrika, Spanien, Frankreich, Argentinien, England und Deutschland. Sie studieren Betriebswirtschaft an der Mainzer Fachhochschule – und sie wollen den Menschen in Entwicklungsländern, speziell in Äthiopien, helfen. Deshalb haben die Studierenden jetzt das Projekt "Semay" gegründet – unter Anleitung von Marketing-Professorin Claudia Hensel. "Gerade im Bereich Wirtschaft fehlt heutzutage oft die Vermittlung ethischer Werte. Gleichzeitig kranken viele Entwicklungshilfeprojekte daran, dass betriebswirtschaftliches Denken fehlt", erklärt die Professorin. "Semay" soll beides verbinden. Daneben gibt es ein Partnerschaftsabkommen der Fachhochschule Mainz mit der Universität in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens: als Grundlage für gegenseitigen Wissenstransfer und gemeinsame Forschungsvorhaben.

"Semay" jedenfalls (äthiopisches Wort für "Himmel") soll eine weltweit geschützte äthiopische Marke werden, gleichsam eine Plattform, wo Menschen und Kleingewerbetreibende ihre Waren verkaufen können. Als erstes Projekt unterstützen die 16 Betriebswirtschaft-Studierenden eine kleine Weberei in Addis Abeba,

So einfach, wie Claudia Hensel sich das vorgestellt hatte, ist es nicht. "Ich dachte, wir kaufen der Weberei die Schals und Körbe ab und verkaufen sie hier." Denn die Weberei arbeitet mit der sozialen Organisation "Connected in Hope" zusammen, die versucht, den Alltag vor allem der Frauen und ihrer Kinder zu verbessern, und zum Beispiel vorschreibt, einen Schal nicht unter 12 Dollar zu verkaufen. Drei Dollar erhalten die Weberinnen pro Schal, eine Auskunft, die die Professorin mündlich erhalten hat.

Um die Produkte besser vermarkten zu können, haben die Studenten eine eigene Website eingerichtet ( www.semayproject.com), mit Hintergrundinformationen über Äthiopien, über die Weberei und die Produkte. Einen Facebook-Auftritt gibt es auch ( www.facebook.com/semayproject). Außerdem werden Spenden gesammelt, unter anderem durch die "Fundraising Party" am 14. Juni im 50 Grad. 1000 Dollar sollen es werden, mit denen dann der Weg zur Weberei gepflastert werden soll. Claudia Hensel begründet die Entscheidung: "Wir haben die Frauen gefragt, was sie sich wünschen." Irmela Heß