Einmal Rheinland-Pfalz Ausstellung ganz für lau

Aus unserem Archiv

Mainz

Mit geschätzten 18 000 bis 20 000 Besuchern ist die Rheinland-Pfalz-Ausstellung am Wochenende gestartet. Laut Ram-Regio-Geschäftsführerin Marina Kohmer war der Samstag etwas ruhiger als vergangenes Jahr. „Das haben wir am Sonntag aber wieder aufgeholt.“ Zwei MRZ-Mitarbeiterinnen machten sich dagegen auf zu einer besonderen Tour: Sie schauten mal nach, wo auf der Messe es was zu holen gab.