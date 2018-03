Ein Stück Industrie rückt an die Stadt heran

Mainz – So ein bisschen haben sich die Mainzer den Zollhafen schon erobert. Das einstmals streng abgeschirmte Industrie-Areal, in dem sich Generationen von Arbeitern ihr täglich Brot sehr hart verdienten, ist in diesen Sommertagen ein beliebtes Refugium für Spaziergänger, Jogger oder Menschen, die auf den Hafentreppen den Sonnenuntergang genießen.

Peter Zantopp-Goldmann von der "Zollhafen Mainz GmbH" sieht das mit gemischten Gefühlen. Denn einerseits freut er sich über das große Interesse der Mainzer an dem Uferbereich östlich der Neustadt. Andererseits ist es eben kein offiziell zugängliches Gelände. Lediglich der Bereich am Weinlager, in dem sich einige Kreativbüros niedergelassen haben, ist öffentlich.

Völlig legal unterwegs sind hingegen jene Besucher, die Zantopp-Goldmann im Rahmen der "Tage der Industriekultur" durchs Hafengelände führt. Und ihnen mehr als nur eine Andeutung vermittelt, wie es hier in zehn Jahren einmal aussehen könnte.

Ist doch der Zollhafen neben einem Einkaufskomplex in der Ludwigsstraße das zentrale Stadtentwicklungsprojekt von Mainz. Rund 2500 Menschen sollen hier in gehobenen Wohnungen ein neues Zuhause finden. Doch auch als Jobmaschine soll das Projekt dienen: 4000 Arbeitsplätze in der Kreativ- und Dienstleistungsbranche und der Gastronomie werden erwartet.

Die Anfänge sind gemacht. Erst kürzlich wurde das Weinlager als moderner Bürokomplex vollendet. Die ersten Firmen haben sich hier bereits niedergelassen. Und im Erdgeschoss ist reichlich Platz für eine hochwertige Gastronomie. Doch bevor es sich die Mainzer mit Blick auf den Rhein oder das Hafenbecken kulinarisch gut gehen lassen können, werden noch Jahre ins Land gehen. Die Stadtwerke als Eigentümer haben beschlossen, den Bereich erst zu verpachten, wenn die wesentlichen Bauarbeiten abgeschlossen sind.

Der Name Weinlager ist übrigens historisch nur teilweise korrekt, wie Zantopp-Goldmann informierte. Zwar wurde in dem von Adolf Gelius zwischen 1910 und 1920 erbauten Speichergebäude auch Wein gelagert. Doch daneben waren hier eine Manufaktur für Damenunterwäsche und Hüte, eine Ausbildungsstätte für Fernmeldetechniker und diverse Speditionen beheimatet. Erst in den letzten Jahren ließen sich Künstler nieder.

Kreative sind auch in der Kunsthalle aktiv. Das einstige Kesselhaus war Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen die Energiezentrale des Hafens. Heute pulsiert hier kulturelle Energie in Form von Ausstellungen und Bühnenkunst. Die architektonische Besonderheit ist der um sieben Grad geneigte Turm, nach dem auch das benachbarte Café benannt ist.

Auch wenn noch viel Wasser den Rhein herunterfließen wird, bis die ersten Bewohner einziehen: Wohnen am Wasser ist in. Zollhafen-Macher Zantopp-Goldmann spricht von mehr als 2000 Anfragen. Thomas K. Slotwinski